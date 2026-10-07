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Росприроднадзор: загрязнения после пожара на танкере в Черном море нет

Росприроднадзор: загрязнения после пожара на танкере в Черном море нет - 07.10.2026, ПРАЙМ

Росприроднадзор: загрязнения после пожара на танкере в Черном море нет

Факты загрязнения после пожара на танкере в Черном море в настоящее время отсутствуют, сообщили в Росприроднадзоре. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:50+0300

2026-10-07T11:50+0300

2026-10-07T11:50+0300

нефть

россия

черное море

индия

росприроднадзор

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Факты загрязнения после пожара на танкере в Черном море в настоящее время отсутствуют, сообщили в Росприроднадзоре. "Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют", - говорится в сообщении Росприроднадзора на платформе "Макс". Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии вечером шестого октября подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, вследствие этого возникло открытое горение нефти в морской акватории. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.

черное море

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нефть, россия, черное море, индия, росприроднадзор