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Росприроднадзор: загрязнения после пожара на танкере в Черном море нет - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Росприроднадзор: загрязнения после пожара на танкере в Черном море нет
Росприроднадзор: загрязнения после пожара на танкере в Черном море нет - 07.10.2026, ПРАЙМ
Росприроднадзор: загрязнения после пожара на танкере в Черном море нет
Факты загрязнения после пожара на танкере в Черном море в настоящее время отсутствуют, сообщили в Росприроднадзоре. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:50+0300
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нефть
россия
черное море
индия
росприроднадзор
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Факты загрязнения после пожара на танкере в Черном море в настоящее время отсутствуют, сообщили в Росприроднадзоре. "Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют", - говорится в сообщении Росприроднадзора на платформе "Макс". Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии вечером шестого октября подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, вследствие этого возникло открытое горение нефти в морской акватории. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.
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нефть, россия, черное море, индия, росприроднадзор
Нефть, РОССИЯ, Черное море, ИНДИЯ, Росприроднадзор
11:50 07.10.2026
 
Росприроднадзор: загрязнения после пожара на танкере в Черном море нет

Росприроднадзор: факт загрязнения после пожара на танкере в Черном море отсутствует

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийский морской торговый порт
Новороссийский морской торговый порт - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Факты загрязнения после пожара на танкере в Черном море в настоящее время отсутствуют, сообщили в Росприроднадзоре.
"Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют", - говорится в сообщении Росприроднадзора на платформе "Макс".
Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии вечером шестого октября подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, вследствие этого возникло открытое горение нефти в морской акватории. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии.
 
НефтьРОССИЯЧерное мореИНДИЯРосприроднадзор
 
 
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