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Наш рубль: уже все понятно - 07.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261007/rubl-874027203.html
Наш рубль: уже все понятно
Наш рубль: уже все понятно - 07.10.2026, ПРАЙМ
Наш рубль: уже все понятно
На валютном рынке на предстоящей неделе ожидаем колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро 92-98 рублей, юаня 12,25-13 рублей. В начале нового месяца... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:32+0300
2026-10-07T13:32+0300
экономика
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На валютном рынке на предстоящей неделе ожидаем колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро 92-98 рублей, юаня 12,25-13 рублей. В начале нового месяца баланс валютного рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты. Это связано прежде всего со снижением активности экспортеров, которые в этот период продают меньше валютной выручки. В результате предложение иностранной валюты сокращается, что создает дополнительное давление на рубль.Еще одним фактором, который повлияет на динамику российской валюты в ближайшие дни, стало обновление Минфином параметров операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила. Объемы выросли более чем в пять раз, а значит это окажет давление на рубль.При этом говорить о формировании устойчивого тренда на ослабление рубля пока преждевременно. Одним из основных факторов поддержки национальной валюты остается высокая ставка ЦБ, которая сохраняет привлекательность рублевых инструментов и сдерживает спрос на иностранную валюту. Дополнительную поддержку рублю обеспечивает высокая стоимость нефти Urals, которая остается выше 100 долларов за баррель. Высокая цена российской нефти поддерживает экспортную выручку и создает условия для сохранения относительно высокого предложения валюты со стороны экспортеров.Таким образом, в течение недели рубль, вероятно, продолжит торговаться в достаточно широких диапазонах, реагируя на изменение баланса спроса и предложения валюты.На нефтяном рынке растущая динамика декабрьских контрактов Brent существенно замедлилась. После заметного роста котировок рынок переходит к более осторожной фазе, поскольку новых оснований для дальнейшего увеличения геополитической премии пока не появилось. Поэтому в ближайшие дни наиболее вероятен переход к стабилизации цен и торговле внутри недельного диапазона 95-105 долларов за баррель.При этом полностью исключать повышенную волатильность нефтяного рынка нельзя. Сохранение геополитических рисков продолжает закладываться в котировки, однако без новых факторов премия за эти риски вряд ли будет существенно расширяться. Поэтому после ускорения роста нефти рынок может взять паузу и перейти к консолидации в обозначенном диапазоне.Для российской нефти Urals диапазон потенциальных колебаний остается более широким — 100-130 долларов за баррель. Сохранение цены выше 100 долларов за баррель остается важным фактором поддержки российской экономики и рубля.На рынке драгоценных металлов сохраняется тенденция к снижению котировок. Основными факторами здесь остаются снижение спекулятивного интереса и рост доходности долларовых инструментов. На фоне повышения привлекательности долларовых активов часть средств перетекает из более рискованных и спекулятивных позиций в инструменты с фиксированной доходностью, что ограничивает спрос на драгоценные металлы.В ближайшую неделю ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию. Для серебра ориентиром остается диапазон 59-66 долларов за унцию. При этом снижение котировок не обязательно будет носить линейный характер: после предыдущего движения вниз рынок может демонстрировать достаточно резкие колебания внутри обозначенных диапазонов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, минфин, рубль, валюта, курсы валют, доллар сша, евро, юань, золото, нефть
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Минфин, рубль, валюта, Курсы валют, Доллар США, евро, юань, золото, Нефть
13:32 07.10.2026
 
Наш рубль: уже все понятно

Проценко: колебания курса доллара будут в диапазоне 82-87 рублей, евро — 92-98 рублей

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На валютном рынке на предстоящей неделе ожидаем колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро 92-98 рублей, юаня 12,25-13 рублей. В начале нового месяца баланс валютного рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты. Это связано прежде всего со снижением активности экспортеров, которые в этот период продают меньше валютной выручки. В результате предложение иностранной валюты сокращается, что создает дополнительное давление на рубль.
Еще одним фактором, который повлияет на динамику российской валюты в ближайшие дни, стало обновление Минфином параметров операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила. Объемы выросли более чем в пять раз, а значит это окажет давление на рубль.
При этом говорить о формировании устойчивого тренда на ослабление рубля пока преждевременно. Одним из основных факторов поддержки национальной валюты остается высокая ставка ЦБ, которая сохраняет привлекательность рублевых инструментов и сдерживает спрос на иностранную валюту. Дополнительную поддержку рублю обеспечивает высокая стоимость нефти Urals, которая остается выше 100 долларов за баррель. Высокая цена российской нефти поддерживает экспортную выручку и создает условия для сохранения относительно высокого предложения валюты со стороны экспортеров.
Таким образом, в течение недели рубль, вероятно, продолжит торговаться в достаточно широких диапазонах, реагируя на изменение баланса спроса и предложения валюты.
На нефтяном рынке растущая динамика декабрьских контрактов Brent существенно замедлилась. После заметного роста котировок рынок переходит к более осторожной фазе, поскольку новых оснований для дальнейшего увеличения геополитической премии пока не появилось. Поэтому в ближайшие дни наиболее вероятен переход к стабилизации цен и торговле внутри недельного диапазона 95-105 долларов за баррель.
При этом полностью исключать повышенную волатильность нефтяного рынка нельзя. Сохранение геополитических рисков продолжает закладываться в котировки, однако без новых факторов премия за эти риски вряд ли будет существенно расширяться. Поэтому после ускорения роста нефти рынок может взять паузу и перейти к консолидации в обозначенном диапазоне.
Для российской нефти Urals диапазон потенциальных колебаний остается более широким — 100-130 долларов за баррель. Сохранение цены выше 100 долларов за баррель остается важным фактором поддержки российской экономики и рубля.
На рынке драгоценных металлов сохраняется тенденция к снижению котировок. Основными факторами здесь остаются снижение спекулятивного интереса и рост доходности долларовых инструментов. На фоне повышения привлекательности долларовых активов часть средств перетекает из более рискованных и спекулятивных позиций в инструменты с фиксированной доходностью, что ограничивает спрос на драгоценные металлы.
В ближайшую неделю ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию. Для серебра ориентиром остается диапазон 59-66 долларов за унцию. При этом снижение котировок не обязательно будет носить линейный характер: после предыдущего движения вниз рынок может демонстрировать достаточно резкие колебания внутри обозначенных диапазонов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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