Наш рубль: уже все понятно

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На валютном рынке на предстоящей неделе ожидаем колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро 92-98 рублей, юаня 12,25-13 рублей. В начале нового месяца баланс валютного рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты. Это связано прежде всего со снижением активности экспортеров, которые в этот период продают меньше валютной выручки. В результате предложение иностранной валюты сокращается, что создает дополнительное давление на рубль.Еще одним фактором, который повлияет на динамику российской валюты в ближайшие дни, стало обновление Минфином параметров операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила. Объемы выросли более чем в пять раз, а значит это окажет давление на рубль.При этом говорить о формировании устойчивого тренда на ослабление рубля пока преждевременно. Одним из основных факторов поддержки национальной валюты остается высокая ставка ЦБ, которая сохраняет привлекательность рублевых инструментов и сдерживает спрос на иностранную валюту. Дополнительную поддержку рублю обеспечивает высокая стоимость нефти Urals, которая остается выше 100 долларов за баррель. Высокая цена российской нефти поддерживает экспортную выручку и создает условия для сохранения относительно высокого предложения валюты со стороны экспортеров.Таким образом, в течение недели рубль, вероятно, продолжит торговаться в достаточно широких диапазонах, реагируя на изменение баланса спроса и предложения валюты.На нефтяном рынке растущая динамика декабрьских контрактов Brent существенно замедлилась. После заметного роста котировок рынок переходит к более осторожной фазе, поскольку новых оснований для дальнейшего увеличения геополитической премии пока не появилось. Поэтому в ближайшие дни наиболее вероятен переход к стабилизации цен и торговле внутри недельного диапазона 95-105 долларов за баррель.При этом полностью исключать повышенную волатильность нефтяного рынка нельзя. Сохранение геополитических рисков продолжает закладываться в котировки, однако без новых факторов премия за эти риски вряд ли будет существенно расширяться. Поэтому после ускорения роста нефти рынок может взять паузу и перейти к консолидации в обозначенном диапазоне.Для российской нефти Urals диапазон потенциальных колебаний остается более широким — 100-130 долларов за баррель. Сохранение цены выше 100 долларов за баррель остается важным фактором поддержки российской экономики и рубля.На рынке драгоценных металлов сохраняется тенденция к снижению котировок. Основными факторами здесь остаются снижение спекулятивного интереса и рост доходности долларовых инструментов. На фоне повышения привлекательности долларовых активов часть средств перетекает из более рискованных и спекулятивных позиций в инструменты с фиксированной доходностью, что ограничивает спрос на драгоценные металлы.В ближайшую неделю ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию. Для серебра ориентиром остается диапазон 59-66 долларов за унцию. При этом снижение котировок не обязательно будет носить линейный характер: после предыдущего движения вниз рынок может демонстрировать достаточно резкие колебания внутри обозначенных диапазонов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На валютном рынке на предстоящей неделе ожидаем колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро 92-98 рублей, юаня 12,25-13 рублей. В начале нового месяца баланс валютного рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты. Это связано прежде всего со снижением активности экспортеров, которые в этот период продают меньше валютной выручки. В результате предложение иностранной валюты сокращается, что создает дополнительное давление на рубль.
Еще одним фактором, который повлияет на динамику российской валюты в ближайшие дни, стало обновление Минфином параметров операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила. Объемы выросли более чем в пять раз, а значит это окажет давление на рубль.
При этом говорить о формировании устойчивого тренда на ослабление рубля пока преждевременно. Одним из основных факторов поддержки национальной валюты остается высокая ставка ЦБ, которая сохраняет привлекательность рублевых инструментов и сдерживает спрос на иностранную валюту. Дополнительную поддержку рублю обеспечивает высокая стоимость нефти Urals, которая остается выше 100 долларов за баррель. Высокая цена российской нефти поддерживает экспортную выручку и создает условия для сохранения относительно высокого предложения валюты со стороны экспортеров.
Таким образом, в течение недели рубль, вероятно, продолжит торговаться в достаточно широких диапазонах, реагируя на изменение баланса спроса и предложения валюты.
На нефтяном рынке растущая динамика декабрьских контрактов Brent существенно замедлилась. После заметного роста котировок рынок переходит к более осторожной фазе, поскольку новых оснований для дальнейшего увеличения геополитической премии пока не появилось. Поэтому в ближайшие дни наиболее вероятен переход к стабилизации цен и торговле внутри недельного диапазона 95-105 долларов за баррель.
При этом полностью исключать повышенную волатильность нефтяного рынка нельзя. Сохранение геополитических рисков продолжает закладываться в котировки, однако без новых факторов премия за эти риски вряд ли будет существенно расширяться. Поэтому после ускорения роста нефти рынок может взять паузу и перейти к консолидации в обозначенном диапазоне.
Для российской нефти Urals диапазон потенциальных колебаний остается более широким — 100-130 долларов за баррель. Сохранение цены выше 100 долларов за баррель остается важным фактором поддержки российской экономики и рубля.
На рынке драгоценных металлов сохраняется тенденция к снижению котировок. Основными факторами здесь остаются снижение спекулятивного интереса и рост доходности долларовых инструментов. На фоне повышения привлекательности долларовых активов часть средств перетекает из более рискованных и спекулятивных позиций в инструменты с фиксированной доходностью, что ограничивает спрос на драгоценные металлы.
В ближайшую неделю ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию. Для серебра ориентиром остается диапазон 59-66 долларов за унцию. При этом снижение котировок не обязательно будет носить линейный характер: после предыдущего движения вниз рынок может демонстрировать достаточно резкие колебания внутри обозначенных диапазонов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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