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Наш рубль: уже все понятно

Наш рубль: уже все понятно - 07.10.2026, ПРАЙМ

Наш рубль: уже все понятно

На валютном рынке на предстоящей неделе ожидаем колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро 92-98 рублей, юаня 12,25-13 рублей. В начале нового месяца... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T13:32+0300

2026-10-07T13:32+0300

2026-10-07T13:32+0300

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На валютном рынке на предстоящей неделе ожидаем колебания доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро 92-98 рублей, юаня 12,25-13 рублей. В начале нового месяца баланс валютного рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты. Это связано прежде всего со снижением активности экспортеров, которые в этот период продают меньше валютной выручки. В результате предложение иностранной валюты сокращается, что создает дополнительное давление на рубль.Еще одним фактором, который повлияет на динамику российской валюты в ближайшие дни, стало обновление Минфином параметров операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила. Объемы выросли более чем в пять раз, а значит это окажет давление на рубль.При этом говорить о формировании устойчивого тренда на ослабление рубля пока преждевременно. Одним из основных факторов поддержки национальной валюты остается высокая ставка ЦБ, которая сохраняет привлекательность рублевых инструментов и сдерживает спрос на иностранную валюту. Дополнительную поддержку рублю обеспечивает высокая стоимость нефти Urals, которая остается выше 100 долларов за баррель. Высокая цена российской нефти поддерживает экспортную выручку и создает условия для сохранения относительно высокого предложения валюты со стороны экспортеров.Таким образом, в течение недели рубль, вероятно, продолжит торговаться в достаточно широких диапазонах, реагируя на изменение баланса спроса и предложения валюты.На нефтяном рынке растущая динамика декабрьских контрактов Brent существенно замедлилась. После заметного роста котировок рынок переходит к более осторожной фазе, поскольку новых оснований для дальнейшего увеличения геополитической премии пока не появилось. Поэтому в ближайшие дни наиболее вероятен переход к стабилизации цен и торговле внутри недельного диапазона 95-105 долларов за баррель.При этом полностью исключать повышенную волатильность нефтяного рынка нельзя. Сохранение геополитических рисков продолжает закладываться в котировки, однако без новых факторов премия за эти риски вряд ли будет существенно расширяться. Поэтому после ускорения роста нефти рынок может взять паузу и перейти к консолидации в обозначенном диапазоне.Для российской нефти Urals диапазон потенциальных колебаний остается более широким — 100-130 долларов за баррель. Сохранение цены выше 100 долларов за баррель остается важным фактором поддержки российской экономики и рубля.На рынке драгоценных металлов сохраняется тенденция к снижению котировок. Основными факторами здесь остаются снижение спекулятивного интереса и рост доходности долларовых инструментов. На фоне повышения привлекательности долларовых активов часть средств перетекает из более рискованных и спекулятивных позиций в инструменты с фиксированной доходностью, что ограничивает спрос на драгоценные металлы.В ближайшую неделю ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне 4000-4350 долларов за тройскую унцию. Для серебра ориентиром остается диапазон 59-66 долларов за унцию. При этом снижение котировок не обязательно будет носить линейный характер: после предыдущего движения вниз рынок может демонстрировать достаточно резкие колебания внутри обозначенных диапазонов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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2026

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, рынок, минфин, рубль, валюта, курсы валют, доллар сша, евро, юань, золото, нефть