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РСТ рассказал о работе санаториев в Сочи после происшествия в Черном море

РСТ рассказал о работе санаториев в Сочи после происшествия в Черном море - 07.10.2026, ПРАЙМ

РСТ рассказал о работе санаториев в Сочи после происшествия в Черном море

Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания танкера в акватории Черного моря, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:14+0300

2026-10-07T14:14+0300

2026-10-07T14:18+0300

нефть

бизнес

черное море

сочи

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания танкера в акватории Черного моря, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Во вторник Минтранс сообщал, что танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти. Оно уже ликвидировано. "Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания танкера в акватории Черного моря", - говорится в сообщении РСТ. Как отметили в компании "Росюгкурорт", гости находятся на отдыхе, и никаких изменений в работе объектов не наблюдается. При этом утром на побережье была спокойная обстановка. Минтранс РФ ранее в среду сообщал, что загрязнения акватории нефтяным грузом после атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря нет.

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нефть, бизнес, черное море, сочи, российский союз туриндустрии, рст