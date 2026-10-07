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РСТ рассказал о работе санаториев в Сочи после происшествия в Черном море
РСТ рассказал о работе санаториев в Сочи после происшествия в Черном море - 07.10.2026, ПРАЙМ
РСТ рассказал о работе санаториев в Сочи после происшествия в Черном море
Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания танкера в акватории Черного моря, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:14+0300
2026-10-07T14:14+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания танкера в акватории Черного моря, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Во вторник Минтранс сообщал, что танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти. Оно уже ликвидировано. "Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания танкера в акватории Черного моря", - говорится в сообщении РСТ. Как отметили в компании "Росюгкурорт", гости находятся на отдыхе, и никаких изменений в работе объектов не наблюдается. При этом утром на побережье была спокойная обстановка. Минтранс РФ ранее в среду сообщал, что загрязнения акватории нефтяным грузом после атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря нет.
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нефть, бизнес, черное море, сочи, российский союз туриндустрии, рст
Нефть, Бизнес, Черное море, СОЧИ, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ рассказал о работе санаториев в Сочи после происшествия в Черном море
РСТ: санатории Сочи работают в штатном режиме после возгорания танкера в Черном море
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания танкера в акватории Черного моря, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Во вторник Минтранс сообщал, что танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти. Оно уже ликвидировано.
"Санатории Сочи продолжают работать в штатном режиме после возгорания танкера в акватории Черного моря", - говорится в сообщении РСТ.
Как отметили в компании "Росюгкурорт", гости находятся на отдыхе, и никаких изменений в работе объектов не наблюдается. При этом утром на побережье была спокойная обстановка.
Минтранс РФ ранее в среду сообщал, что загрязнения акватории нефтяным грузом после атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря нет.