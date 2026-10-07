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Суд вновь оштрафовал Telegram и Google на 3,8 миллиона рублей
Суд вновь оштрафовал Telegram и Google на 3,8 миллиона рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Суд вновь оштрафовал Telegram и Google на 3,8 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:30+0300
2026-10-07T14:30+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Суд постановил признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе. Аналогичный штраф по статье о неудалении запрещенного контента выписан компаниям Google и Reddit.
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Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, Telegram, Мосгорсуд, Reddit, Google
Суд вновь оштрафовал Telegram и Google на 3,8 миллиона рублей
Суд вновь оштрафовал Telegram и Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление контента