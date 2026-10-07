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Страны-участницы МЭА поддержали ускорение высвобождения запасов нефти

Страны-участницы МЭА поддержали ускорение высвобождения запасов нефти - 07.10.2026, ПРАЙМ

Страны-участницы МЭА поддержали ускорение высвобождения запасов нефти

Правительства стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) выразили поддержку ускорению процесса высвобождения запасов нефти и дизельного... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:21+0300

2026-10-07T18:21+0300

2026-10-07T18:27+0300

нефть

персидский залив

франция

эммануэль макрон

мэа

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Правительства стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) выразили поддержку ускорению процесса высвобождения запасов нефти и дизельного топлива, следует из пресс-релиза агентства. "На сегодняшнем заседании правительства стран-членов МЭА выразили поддержку ускорению процесса высвобождения запасов нефти, объявленного в рамках коллективных мер от марта 2026 года, с целью завершения этого процесса в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении. Отмечается, что страны поддержали идею уделить приоритетное внимание высвобождению запасов дизельного топлива. Участники заседания также приветствовали недавнее заявление лидеров G-7 о глобальной энергетической безопасности и стабильности рынка. На сегодняшний день входящие в МЭА страны выпустили примерно 325 миллионов баррелей нефти, а некоторые из них выпустили на рынок объемы, превышающие их первоначальные обязательства. Полный выпуск на рынок всех запасов, запланированных в рамках мартовских мер, принесет на рынок примерно 100 миллионов баррелей нефти. Правительства стран, входящих в МЭА, по-прежнему располагают значительными объемами государственных резервов нефти на случай чрезвычайных ситуаций - около 1,1 миллиарда баррелей, включая более 200 миллионов баррелей дизельного топлива. "Правительства стран-членов МЭА договорились продолжить оценку и анализ ситуации на следующем запланированном заседании правления МЭА, которое состоится на следующей неделе", - добавляет агентство. В марте страны МЭА согласовали крупнейшее в истории агентства коллективное высвобождение нефтяных резервов в объеме 400 миллионов баррелей из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией в Персидском заливе. Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом.

персидский залив

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нефть, персидский залив, франция, эммануэль макрон, мэа