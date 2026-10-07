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Цена нефти Brent может вырасти до 130 долларов за баррель, заявил эксперт - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Цена нефти Brent может вырасти до 130 долларов за баррель, заявил эксперт
Цена нефти Brent может вырасти до 130 долларов за баррель, заявил эксперт - 07.10.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent может вырасти до 130 долларов за баррель, заявил эксперт
Цена нефти марки Brent к концу этого года способна вырасти до 130 долларов за баррель вследствие продолжения ближневосточного конфликта, прогнозируют в компании | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:12+0300
2026-10-07T17:19+0300
нефть
мировая экономика
китай
сша
финам
фг "финам"
опек
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent к концу этого года способна вырасти до 130 долларов за баррель вследствие продолжения ближневосточного конфликта, прогнозируют в компании "Финам". "В базовом сценарии мы ожидаем, что средняя цена Brent в четвертом квартале сложится в диапазоне 90–100 долларов за баррель, но не исключаем достижения отметки 120–130 долларов", - говорит аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. "Более высока вероятность того, что в четвертом квартале горячая фаза конфликта вновь возобновится либо ситуация останется в состоянии статус-кво без окончательного разрешения. С одной стороны, это будет поддерживать цены на нефть, с другой - приводить к эрозии спроса на нее", - поясняет он. Вероятность эскалации конфликта аналитики оценивают в 40–50%. Если же конфликт будет разрешен, то цены отреагируют уже на этот факт. Однако, по оценке аналитиков, до уровней начала этого года они не опустятся. При этом влияние ОПЕК+ на рынок, по оценке аналитиков, существенно ограничено: потенциал наращивания добычи не способен полностью компенсировать "выпадающие объемы", а решения картеля "носят формальный характер". Вероятнее всего, так будет продолжаться как минимум до конца года, полагают в "Финаме". Существенное влияние на цены оказывает спрос на нефть в Китае. Переход Китая к наращиванию импорта летом, по мнению аналитиков, может говорить либо о недостаточности резервов, либо о том, что там рассчитывают на продолжение конфликта и готова покупать по повышенным ценам. Сдерживающим фактором для нефтяных котировок в "Финаме" называют влияние конфликта на мировую экономику. Высокие цены на нефть отражаются на стоимости топлива в мире, из-за чего разгоняется инфляция. Это в свою очередь, по оценке аналитиков, может снижать спрос на нефть и негативно отражаться на ценах. "Главными событиями, которые в четвертом квартале могут повлиять на конфликт, аналитики называют выборы в США 3 ноября и саммит АТЭС 18–19 ноября, на котором, вероятно, состоится встреча лидеров России, Китая и США. От их результатов во многом может зависеть траектория конфликта", - полагают аналитики.
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нефть, мировая экономика, китай, сша, финам, фг "финам", опек
Нефть, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Финам, ФГ "ФИНАМ", ОПЕК
17:12 07.10.2026 (обновлено: 17:19 07.10.2026)
 
Цена нефти Brent может вырасти до 130 долларов за баррель, заявил эксперт

Дудченко: цена нефти марки Brent к концу года может вырасти до 130 долларов за баррель

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent к концу этого года способна вырасти до 130 долларов за баррель вследствие продолжения ближневосточного конфликта, прогнозируют в компании "Финам".
"В базовом сценарии мы ожидаем, что средняя цена Brent в четвертом квартале сложится в диапазоне 90–100 долларов за баррель, но не исключаем достижения отметки 120–130 долларов", - говорит аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
"Более высока вероятность того, что в четвертом квартале горячая фаза конфликта вновь возобновится либо ситуация останется в состоянии статус-кво без окончательного разрешения. С одной стороны, это будет поддерживать цены на нефть, с другой - приводить к эрозии спроса на нее", - поясняет он.
Вероятность эскалации конфликта аналитики оценивают в 40–50%. Если же конфликт будет разрешен, то цены отреагируют уже на этот факт. Однако, по оценке аналитиков, до уровней начала этого года они не опустятся.
При этом влияние ОПЕК+ на рынок, по оценке аналитиков, существенно ограничено: потенциал наращивания добычи не способен полностью компенсировать "выпадающие объемы", а решения картеля "носят формальный характер". Вероятнее всего, так будет продолжаться как минимум до конца года, полагают в "Финаме".
Существенное влияние на цены оказывает спрос на нефть в Китае. Переход Китая к наращиванию импорта летом, по мнению аналитиков, может говорить либо о недостаточности резервов, либо о том, что там рассчитывают на продолжение конфликта и готова покупать по повышенным ценам.
Сдерживающим фактором для нефтяных котировок в "Финаме" называют влияние конфликта на мировую экономику. Высокие цены на нефть отражаются на стоимости топлива в мире, из-за чего разгоняется инфляция. Это в свою очередь, по оценке аналитиков, может снижать спрос на нефть и негативно отражаться на ценах.
"Главными событиями, которые в четвертом квартале могут повлиять на конфликт, аналитики называют выборы в США 3 ноября и саммит АТЭС 18–19 ноября, на котором, вероятно, состоится встреча лидеров России, Китая и США. От их результатов во многом может зависеть траектория конфликта", - полагают аналитики.
 
НефтьМировая экономикаКИТАЙСШАФинамФГ "ФИНАМ"ОПЕК
 
 
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