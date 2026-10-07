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На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел пожар - 07.10.2026, ПРАЙМ
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе "Кардон" в венесуэльском штате Фалькон произошел пожар после разрыва трубопровода природного газа, сообщила государственная... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T05:46+0300
2026-10-07T05:46+0300
2026-10-07T05:46+0300
нефть
газ
венесуэла
pdvsa
нпз
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МЕХИКО, 7 окт - ПРАЙМ. На нефтеперерабатывающем заводе "Кардон" в венесуэльском штате Фалькон произошел пожар после разрыва трубопровода природного газа, сообщила государственная нефтяная компания PDVSA.
"В 15.25 (22.25 мск) этого вторника, 6 октября, произошел разрыв линии природного газа, питающей котлы НПЗ Кардон, входящего в Центр переработки Парагуана в штате Фалькон, что привело к пожару, который был быстро взят под контроль силами персонала службы реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций НПЗ", - говорится в сообщении PDVSA.
Компания отметила, что в результате происшествия никто из работников не пострадал, ущерба третьим лицам и значительного материального ущерба не зафиксировано.
После инцидента на НПЗ был задействован предусмотренный для таких случаев протокол безопасности. Работа установок завода была экстренно остановлена, в настоящее время оцениваются условия для их безопасного запуска.
В PDVSA сообщили о создании комитета, который должен установить причины происшествия в соответствии с требованиями норм промышленной безопасности.
Национальная система переработки нефти Венесуэлы располагает достаточными запасами, чтобы гарантировать поставки топлива населению, добавили в компании.
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нефть, газ, венесуэла, pdvsa, нпз
Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, НПЗ
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел пожар
PDVSA: на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел пожар
МЕХИКО, 7 окт - ПРАЙМ. На нефтеперерабатывающем заводе "Кардон" в венесуэльском штате Фалькон произошел пожар после разрыва трубопровода природного газа, сообщила государственная нефтяная компания PDVSA.
"В 15.25 (22.25 мск) этого вторника, 6 октября, произошел разрыв линии природного газа, питающей котлы НПЗ Кардон, входящего в Центр переработки Парагуана в штате Фалькон, что привело к пожару, который был быстро взят под контроль силами персонала службы реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций НПЗ", - говорится в сообщении PDVSA.
Компания отметила, что в результате происшествия никто из работников не пострадал, ущерба третьим лицам и значительного материального ущерба не зафиксировано.
После инцидента на НПЗ был задействован предусмотренный для таких случаев протокол безопасности. Работа установок завода была экстренно остановлена, в настоящее время оцениваются условия для их безопасного запуска.
В PDVSA сообщили о создании комитета, который должен установить причины происшествия в соответствии с требованиями норм промышленной безопасности.
Национальная система переработки нефти Венесуэлы располагает достаточными запасами, чтобы гарантировать поставки топлива населению, добавили в компании.