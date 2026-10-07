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Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,75 рубля

Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,75 рубля - 07.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,75 рубля

Рубль по итогам торговой сессии снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,75 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:09+0300

2026-10-07T19:09+0300

2026-10-07T19:09+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки и составил 12,75 рубля.

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рынок, россия, юань, рубль, валюта, мосбиржа