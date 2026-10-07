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Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,7%

Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,7% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,7%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 2 октября, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% -... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:48+0300

2026-10-07T17:48+0300

2026-10-07T17:50+0300

нефть

сша

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 2 октября, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 424,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - на 1,7 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 24,7 миллиона баррелей с 24,3 миллиона.Запасы бензина увеличились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 204,7 миллиона. Ожидалось снижение на 1,7 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов почти не изменились за неделю и остались на уровне 105,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2,1 миллиона баррелей.

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нефть, сша