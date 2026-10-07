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Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,7%
Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,7% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,7%
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 2 октября, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% -... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:48+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 2 октября, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 424,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - на 1,7 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 24,7 миллиона баррелей с 24,3 миллиона.Запасы бензина увеличились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 204,7 миллиона. Ожидалось снижение на 1,7 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов почти не изменились за неделю и остались на уровне 105,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2,1 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,7%
Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,7%, до 424,1 миллиона баррелей
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 2 октября, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 424,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - на 1,7 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 24,7 миллиона баррелей с 24,3 миллиона.
Запасы бензина увеличились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 204,7 миллиона. Ожидалось снижение на 1,7 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов почти не изменились за неделю и остались на уровне 105,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2,1 миллиона баррелей.