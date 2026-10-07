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Суд оштрафовал Zoom на 65,9 миллиона рублей

Суд оштрафовал Zoom на 65,9 миллиона рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Zoom на 65,9 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 миллионов рублей за повторное игнорирование требований законодательства РФ, сообщили РИА Новости... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:45+0300

2026-10-07T17:45+0300

2026-10-07T17:45+0300

бизнес

россия

москва

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мосгорсуд

роскомнадзор

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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 миллионов рублей за повторное игнорирование требований законодательства РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы Зум Комьюникэйшнс Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 65 936 494 рублей", — сообщили в ведомстве. Протокол был составлен по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ (повторное неисполнение иностранными лицами в сети интернет обязанностей по созданию формы для обращений, личного кабинета Роскомнадзора либо филиала, представительства или уполномоченного юридического лица в РФ).

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бизнес, россия, москва, zoom, мосгорсуд, роскомнадзор