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Суд оштрафовал Zoom на 65,9 миллиона рублей
Суд оштрафовал Zoom на 65,9 миллиона рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Zoom на 65,9 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 миллионов рублей за повторное игнорирование требований законодательства РФ, сообщили РИА Новости... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:45+0300
2026-10-07T17:45+0300
2026-10-07T17:45+0300
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россия
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мосгорсуд
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МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 миллионов рублей за повторное игнорирование требований законодательства РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы Зум Комьюникэйшнс Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 65 936 494 рублей", — сообщили в ведомстве. Протокол был составлен по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ (повторное неисполнение иностранными лицами в сети интернет обязанностей по созданию формы для обращений, личного кабинета Роскомнадзора либо филиала, представительства или уполномоченного юридического лица в РФ).
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бизнес, россия, москва, zoom, мосгорсуд, роскомнадзор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Zoom, Мосгорсуд, Роскомнадзор
Суд оштрафовал Zoom на 65,9 миллиона рублей
Суд оштрафовал Zoom на 65,9 миллиона рублей за игнорирование требований законодательства
МОСКВА, 7 окт- ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 миллионов рублей за повторное игнорирование требований законодательства РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы Зум Комьюникэйшнс Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 65 936 494 рублей", — сообщили в ведомстве.
Протокол был составлен по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ (повторное неисполнение иностранными лицами в сети интернет обязанностей по созданию формы для обращений, личного кабинета Роскомнадзора либо филиала, представительства или уполномоченного юридического лица в РФ).