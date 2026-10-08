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Бразилия в сентябре увеличила экспорт рыбы из России вдвое - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Бразилия в сентябре увеличила экспорт рыбы из России вдвое
Бразилия в сентябре увеличила экспорт рыбы из России вдвое - 08.10.2026, ПРАЙМ
Бразилия в сентябре увеличила экспорт рыбы из России вдвое
Бразилия в сентябре этого года увеличила экспорт рыбы из России вдвое до максимума за все время торговли двух стран, свидетельствуют данные бразильской... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:14+0300
2026-10-08T13:14+0300
нефть
россия
бразилия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Бразилия в сентябре этого года увеличила экспорт рыбы из России вдвое до максимума за все время торговли двух стран, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, за сентябрь Бразилия импортировала из РФ рыбы на 851,2 тысячи долларов, что стало историческим максимумом. Бразильцы начали закупать российскую рыбу в начале этого года. По итогам трех кварталов стоимость поставок уже достигла 3,5 миллиона долларов. Главным образом Бразилия импортирует приготовленную рыбу, в частности сушеную треску. Также в предыдущие месяцы были незначительные поставки замороженной рыбы и рыбного мяса и филе.
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192
40
192
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нефть, россия, бразилия
Нефть, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ
13:14 08.10.2026
 
Бразилия в сентябре увеличила экспорт рыбы из России вдвое

Бразилия в сентябре увеличила экспорт рыбы из России вдвое

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Бразилия в сентябре этого года увеличила экспорт рыбы из России вдвое до максимума за все время торговли двух стран, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, за сентябрь Бразилия импортировала из РФ рыбы на 851,2 тысячи долларов, что стало историческим максимумом.
Бразильцы начали закупать российскую рыбу в начале этого года. По итогам трех кварталов стоимость поставок уже достигла 3,5 миллиона долларов.
Главным образом Бразилия импортирует приготовленную рыбу, в частности сушеную треску. Также в предыдущие месяцы были незначительные поставки замороженной рыбы и рыбного мяса и филе.
 
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