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Доля российского вина в торговых сетях в России превысила 36%
Доля российского вина в торговых сетях в России превысила 36% - 08.10.2026, ПРАЙМ
Доля российского вина в торговых сетях в России превысила 36%
Доля российского вина на полках торговых сетей в России превышает 36%, а в ряде случаев доходит и до 72%, сообщила замглавы Роскачества Елена Саратцева. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T14:06+0300
2026-10-08T14:06+0300
2026-10-08T14:08+0300
бизнес
россия
роскачество
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доля российского вина на полках торговых сетей в России превышает 36%, а в ряде случаев доходит и до 72%, сообщила замглавы Роскачества Елена Саратцева. "Российское вино уже заняло свое место на полке. По нашим исследованиям, его доля в торговых сетях превышает 36%, а в отдельных региональных сетях доходит до 72%", - сказала она на открытии осеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин". По словам Саратцевой, российское вино на сегодняшний день - это сформировавшийся рынок, серьезное качество и "большая география". "Еще совсем недавно звучало: "российское виноделие развивается", "у него большой потенциал", "мы планируем достичь…". Сегодня этот момент наступил", - заявила она.
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бизнес, россия, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Роскачество
Доля российского вина в торговых сетях в России превысила 36%
Роскачество: доля российского вина на полках торговых сетей в России превышает 36%
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доля российского вина на полках торговых сетей в России превышает 36%, а в ряде случаев доходит и до 72%, сообщила замглавы Роскачества Елена Саратцева.
"Российское вино уже заняло свое место на полке. По нашим исследованиям, его доля в торговых сетях превышает 36%, а в отдельных региональных сетях доходит до 72%", - сказала она на открытии осеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин".
По словам Саратцевой, российское вино на сегодняшний день - это сформировавшийся рынок, серьезное качество и "большая география".
"Еще совсем недавно звучало: "российское виноделие развивается", "у него большой потенциал", "мы планируем достичь…". Сегодня этот момент наступил", - заявила она.