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Доля российского вина в торговых сетях в России превысила 36%

Доля российского вина в торговых сетях в России превысила 36% - 08.10.2026, ПРАЙМ

Доля российского вина в торговых сетях в России превысила 36%

Доля российского вина на полках торговых сетей в России превышает 36%, а в ряде случаев доходит и до 72%, сообщила замглавы Роскачества Елена Саратцева. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T14:06+0300

2026-10-08T14:06+0300

2026-10-08T14:08+0300

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россия

роскачество

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Доля российского вина на полках торговых сетей в России превышает 36%, а в ряде случаев доходит и до 72%, сообщила замглавы Роскачества Елена Саратцева. "Российское вино уже заняло свое место на полке. По нашим исследованиям, его доля в торговых сетях превышает 36%, а в отдельных региональных сетях доходит до 72%", - сказала она на открытии осеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин". По словам Саратцевой, российское вино на сегодняшний день - это сформировавшийся рынок, серьезное качество и "большая география". "Еще совсем недавно звучало: "российское виноделие развивается", "у него большой потенциал", "мы планируем достичь…". Сегодня этот момент наступил", - заявила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роскачество