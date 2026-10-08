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В бундестаге заявили, что Германия не сможет сохранить промышленную базу
В бундестаге заявили, что Германия не сможет сохранить промышленную базу - 08.10.2026, ПРАЙМ
В бундестаге заявили, что Германия не сможет сохранить промышленную базу
Без запуска уцелевшей нитки газопровода "Северный поток 2" Германия не сможет сохранить свою промышленную базу в прежнем виде, заявил член комитета бундестага... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T00:24+0300
2026-10-08T00:24+0300
2026-10-08T00:24+0300
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сеймур херш
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Без запуска уцелевшей нитки газопровода "Северный поток 2" Германия не сможет сохранить свою промышленную базу в прежнем виде, заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Германия больше не сможет сохранить свою промышленную базу в том виде, в каком она была пять-шесть лет назад. Мы видим это уже сейчас", - сказал Котре "Известиям".
Котре связал это с необходимостью запуска уцелевшей нитки "Северного потока 2". Производство, по его словам, переносится туда, где это дешевле, а крупные предприятия расширяют свои площадки за рубежом.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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газ, сша, германия, европа, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2
Газ, США, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Северный поток - 2
В бундестаге заявили, что Германия не сможет сохранить промышленную базу
Депутат бундестага Котре: Германия не сможет сохранить промышленную базу в прежнем виде
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Без запуска уцелевшей нитки газопровода "Северный поток 2" Германия не сможет сохранить свою промышленную базу в прежнем виде, заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Германия больше не сможет сохранить свою промышленную базу в том виде, в каком она была пять-шесть лет назад. Мы видим это уже сейчас", - сказал Котре "Известиям".
Котре связал это с необходимостью запуска уцелевшей нитки "Северного потока 2". Производство, по его словам, переносится туда, где это дешевле, а крупные предприятия расширяют свои площадки за рубежом.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.