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Глава РЖД посетит Армению на следующей неделе

Глава РЖД посетит Армению на следующей неделе - 08.10.2026, ПРАЙМ

Глава РЖД посетит Армению на следующей неделе

Премьер Армении Никол Пашинян анонсировал визит в страну на следующей неделе главы РДЖ Олега Белозерова. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:18+0300

2026-10-08T11:18+0300

2026-10-08T11:18+0300

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ЕРЕВАН, 8 окт – ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян анонсировал визит в страну на следующей неделе главы РДЖ Олега Белозерова. "По поводу железной дороги, мы на предыдущем заседании в рамках ЕАЭС достигли договоренности и в результате этой договоренности на следующей неделе Армению посетит глава РЖД. Мы проведем рабочие обсуждения и сделаем выводы на основе этих рабочих обсуждения", - заявил Пашинян журналистам. Он также сообщил, что заинтересованность в восстановлении двух участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции, выразила казахстанская компания. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой границе и в Нахичевань. По его словам, российская сторона поддерживает восстановление этих двух участков и готова принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией.

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бизнес, мировая экономика, армения, турция, азербайджан, никол пашинян, олег белозеров, алексей оверчук, ржд, еаэс