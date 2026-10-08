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Названы самые популярные города для отдыха в новогодние праздники
Названы самые популярные города для отдыха в новогодние праздники - 08.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные города для отдыха в новогодние праздники
Калининград, Минеральные Воды и Сочи вошли в список популярных направлений для отдыха российских самостоятельных туристов в новогодние праздники наряду с... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:56+0300
2026-10-08T08:56+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Калининград, Минеральные Воды и Сочи вошли в список популярных направлений для отдыха российских самостоятельных туристов в новогодние праздники наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"С 28 декабря по 10 января самыми популярными российскими городами станут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Казань и Ростов-на-Дону", - выяснили в сервисе, изучив ранние бронирования авиа- и железнодорожных билетов на новогодние праздники.
Там также отметили, что по сравнению с прошлым годом россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Петербург. При этом билеты на поезд стали востребованнее в Казань.
"Среди зарубежных городов на праздники чаще всего покупают билеты в Минск, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Бангкок, Дубай и Пхукет", - заключили там.
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бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, калининград
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНГРАД
Названы самые популярные города для отдыха в новогодние праздники
"Туту": Калининград, Минеральные Воды и Сочи стали самыми популярными городами для отдыха
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Калининград, Минеральные Воды и Сочи вошли в список популярных направлений для отдыха российских самостоятельных туристов в новогодние праздники наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"С 28 декабря по 10 января самыми популярными российскими городами станут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Казань и Ростов-на-Дону", - выяснили в сервисе, изучив ранние бронирования авиа- и железнодорожных билетов на новогодние праздники.
Там также отметили, что по сравнению с прошлым годом россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Петербург. При этом билеты на поезд стали востребованнее в Казань.
"Среди зарубежных городов на праздники чаще всего покупают билеты в Минск, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Бангкок, Дубай и Пхукет", - заключили там.