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Названы самые популярные города для отдыха в новогодние праздники

Названы самые популярные города для отдыха в новогодние праздники - 08.10.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные города для отдыха в новогодние праздники

Калининград, Минеральные Воды и Сочи вошли в список популярных направлений для отдыха российских самостоятельных туристов в новогодние праздники наряду с... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T08:56+0300

2026-10-08T08:56+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Калининград, Минеральные Воды и Сочи вошли в список популярных направлений для отдыха российских самостоятельных туристов в новогодние праздники наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "С 28 декабря по 10 января самыми популярными российскими городами станут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Казань и Ростов-на-Дону", - выяснили в сервисе, изучив ранние бронирования авиа- и железнодорожных билетов на новогодние праздники. Там также отметили, что по сравнению с прошлым годом россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Петербург. При этом билеты на поезд стали востребованнее в Казань. "Среди зарубежных городов на праздники чаще всего покупают билеты в Минск, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Бангкок, Дубай и Пхукет", - заключили там.

москва

санкт-петербург

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, калининград