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В Ираке объяснили резкое повышение курса доллара
В Ираке объяснили резкое повышение курса доллара - 08.10.2026, ПРАЙМ
В Ираке объяснили резкое повышение курса доллара
Резкое повышение курса доллара по отношению к иракскому динару Центробанком Ирака связано с мерами по обеспечению экономической финансовой и денежно-кредитной... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T02:48+0300
2026-10-08T02:48+0300
2026-10-08T02:48+0300
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финансы
ирак
ормузский пролив
центральные банки
центральный банк
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БАГДАД, 8 окт - ПРАЙМ. Резкое повышение курса доллара по отношению к иракскому динару Центробанком Ирака связано с мерами по обеспечению экономической финансовой и денежно-кредитной стабильности страны, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салих.
В среду Центробанк Ирака поднял курс доллара при продаже в обменных пунктах с 1320 до 1520 динаров за один доллар.
"Курс иракского динара по отношению к доллару и другим иностранным валютам отражает внешнюю стоимость динара, поэтому его стабильность тесно связана с наличием иностранной валюты и способностью экономики финансировать потребности внешней торговли", - пояснил чиновник.
По его словам, с учетом последствий региональных и международных кризисов, с которыми сталкивается Ирак, в частности, влияния военных действий и нестабильности экспорта нефти через Ормузский пролив на нефтяные доходы, государственный бюджет и приток валюты, необходим осмотрительный и взвешенный подход.
"Принимаемые в настоящее время меры не свидетельствуют об экономическом дисбалансе, а, напротив, являются частью упреждающей стратегии по обеспечению экономической, финансовой и валютной стабильности в преддверии любых событий, способных повлиять на валютные ресурсы государства", - заверил Салих.
Однако, в связи с возникшим хаосом в обменниках, где 100 долларов начали продавать за 169 тысяч динаров, и ростом цен спикер парламента Ирака Хебат аль-Хальбуси распорядился пригласить главу Центрального банка на заседание в четверг, чтобы обсудить причины этого решения и его последствия.
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рынок, финансы, ирак, ормузский пролив, центральные банки, центральный банк
Рынок, Финансы, ИРАК, Ормузский пролив, центральные банки, Центральный банк
В Ираке объяснили резкое повышение курса доллара
Советник премьера Ирака Салих: повышение курса доллара связано с обеспечением стабильности
БАГДАД, 8 окт - ПРАЙМ. Резкое повышение курса доллара по отношению к иракскому динару Центробанком Ирака связано с мерами по обеспечению экономической финансовой и денежно-кредитной стабильности страны, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салих.
В среду Центробанк Ирака поднял курс доллара при продаже в обменных пунктах с 1320 до 1520 динаров за один доллар.
"Курс иракского динара по отношению к доллару и другим иностранным валютам отражает внешнюю стоимость динара, поэтому его стабильность тесно связана с наличием иностранной валюты и способностью экономики финансировать потребности внешней торговли", - пояснил чиновник.
По его словам, с учетом последствий региональных и международных кризисов, с которыми сталкивается Ирак, в частности, влияния военных действий и нестабильности экспорта нефти через Ормузский пролив на нефтяные доходы, государственный бюджет и приток валюты, необходим осмотрительный и взвешенный подход.
"Принимаемые в настоящее время меры не свидетельствуют об экономическом дисбалансе, а, напротив, являются частью упреждающей стратегии по обеспечению экономической, финансовой и валютной стабильности в преддверии любых событий, способных повлиять на валютные ресурсы государства", - заверил Салих.
Однако, в связи с возникшим хаосом в обменниках, где 100 долларов начали продавать за 169 тысяч динаров, и ростом цен спикер парламента Ирака Хебат аль-Хальбуси распорядился пригласить главу Центрального банка на заседание в четверг, чтобы обсудить причины этого решения и его последствия.