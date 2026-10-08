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В Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения

В Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения - 08.10.2026, ПРАЙМ

В Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения

Экстренные отключения энергоснабжения введены в Киеве, сообщает в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T10:14+0300

2026-10-08T10:14+0300

2026-10-08T10:14+0300

киев

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Экстренные отключения энергоснабжения введены в Киеве, сообщает в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК. "Киев: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в среду сообщала, что в части регионов Украины в четверг введут графики почасовых отключений света на весь день.

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киев, украина, укрэнерго