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В Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения
В Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения - 08.10.2026, ПРАЙМ
В Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения
Экстренные отключения энергоснабжения введены в Киеве, сообщает в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:14+0300
2026-10-08T10:14+0300
2026-10-08T10:14+0300
киев
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Экстренные отключения энергоснабжения введены в Киеве, сообщает в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в среду сообщала, что в части регионов Украины в четверг введут графики почасовых отключений света на весь день.
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киев, украина, укрэнерго
В Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения
ДТЭК: в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Экстренные отключения энергоснабжения введены в Киеве, сообщает в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в среду сообщала, что в части регионов Украины в четверг введут графики почасовых отключений света на весь день.