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Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана
Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана - 08.10.2026, ПРАЙМ
Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана
Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана по рыночным ценам, сообщил президент республики Садыр Жапаров. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:36+0300
2026-10-08T10:36+0300
2026-10-08T10:36+0300
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана по рыночным ценам, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Ввиду сложной международной геополитической обстановки, в том числе на Ближнем Востоке, особое значение приобретают вопросы обеспечения населения нефтепродуктами. В этой связи выражаю готовность кыргызской стороны к приобретению нефтепродуктов по рыночным ценам у стран региона, а также реализации совместных производств в данной сфере", - заявил президент в ходе консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана, которая проходит в Туркмении.
Жапаров выразил мнение, что вопрос поставок нефти, нефтепродуктов и электроэнергии в страны Центральной Азии в приоритетном порядке отвечает интересам всех стран-участников консультативной встречи.
Первое заседание консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана проходит в четверг в Национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря.
Для участия в саммите в Туркмению прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Средняя Азия, КИРГИЗИЯ, Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон
Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана
Жапаров: Киргизия готова закупать ГСМ у Средней Азии и Азербайджана по рыночным ценам
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана по рыночным ценам, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Ввиду сложной международной геополитической обстановки, в том числе на Ближнем Востоке, особое значение приобретают вопросы обеспечения населения нефтепродуктами. В этой связи выражаю готовность кыргызской стороны к приобретению нефтепродуктов по рыночным ценам у стран региона, а также реализации совместных производств в данной сфере", - заявил президент в ходе консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана, которая проходит в Туркмении.
Жапаров выразил мнение, что вопрос поставок нефти, нефтепродуктов и электроэнергии в страны Центральной Азии в приоритетном порядке отвечает интересам всех стран-участников консультативной встречи.
Первое заседание консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана проходит в четверг в Национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря.
Для участия в саммите в Туркмению прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.