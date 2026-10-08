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Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана

Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана - 08.10.2026, ПРАЙМ

Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана

Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана по рыночным ценам, сообщил президент республики Садыр Жапаров. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T10:36+0300

2026-10-08T10:36+0300

2026-10-08T10:36+0300

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садыр жапаров

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эмомали рахмон

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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Киргизия готова закупать ГСМ у стран Средней Азии и Азербайджана по рыночным ценам, сообщил президент республики Садыр Жапаров. "Ввиду сложной международной геополитической обстановки, в том числе на Ближнем Востоке, особое значение приобретают вопросы обеспечения населения нефтепродуктами. В этой связи выражаю готовность кыргызской стороны к приобретению нефтепродуктов по рыночным ценам у стран региона, а также реализации совместных производств в данной сфере", - заявил президент в ходе консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана, которая проходит в Туркмении. Жапаров выразил мнение, что вопрос поставок нефти, нефтепродуктов и электроэнергии в страны Центральной Азии в приоритетном порядке отвечает интересам всех стран-участников консультативной встречи. Первое заседание консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана проходит в четверг в Национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря. Для участия в саммите в Туркмению прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

азербайджан

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россия, азербайджан, средняя азия, киргизия, садыр жапаров, касым-жомарт токаев, эмомали рахмон