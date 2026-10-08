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"Лукойл" получит лицензию на участок недр на Балтике - 08.10.2026, ПРАЙМ
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"Лукойл" получит лицензию на участок недр на Балтике
"Лукойл" получит лицензию на участок недр на Балтике - 08.10.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" получит лицензию на участок недр на Балтике
Проект распоряжения о выдаче компании "Лукойл-Калининградморнефть" лицензии на нефтяной участок недр федерального значения "Надежда" на Балтике внесен в... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:24+0300
2026-10-08T11:24+0300
бизнес
россия
лукойл
минприроды
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Проект распоряжения о выдаче компании "Лукойл-Калининградморнефть" лицензии на нефтяной участок недр федерального значения "Надежда" на Балтике внесен в правительство России, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Проект распоряжения о предоставлении ООО "Лукойл-Калининградморнефть" права пользования участком недр федерального значения "Надежда" внесен в правительство России 7 октября 2026 года", - говорится в сообщении министерства. "Лукойл" интересовался этим участком с 2016 года, однако неоднократные попытки компании получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны национального парка "Куршская коса". После внесения "Надежды" в мае в федеральный перечень "Лукойлу" стала доступна возможность обновить заявку с учетом утвержденных на федеральном уровне границ участка.
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40
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бизнес, россия, лукойл, минприроды
Бизнес, РОССИЯ, Лукойл, Минприроды
11:24 08.10.2026
 
"Лукойл" получит лицензию на участок недр на Балтике

Минприроды: "Лукойл" может получить лицензию на нефтяной участок "Надежда" на Балтике

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Проект распоряжения о выдаче компании "Лукойл-Калининградморнефть" лицензии на нефтяной участок недр федерального значения "Надежда" на Балтике внесен в правительство России, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Проект распоряжения о предоставлении ООО "Лукойл-Калининградморнефть" права пользования участком недр федерального значения "Надежда" внесен в правительство России 7 октября 2026 года", - говорится в сообщении министерства.
"Лукойл" интересовался этим участком с 2016 года, однако неоднократные попытки компании получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны национального парка "Куршская коса".
После внесения "Надежды" в мае в федеральный перечень "Лукойлу" стала доступна возможность обновить заявку с учетом утвержденных на федеральном уровне границ участка.
 
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