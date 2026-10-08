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В МИД рассказали о последствиях отказа от "Северного потока" - 08.10.2026, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о последствиях отказа от "Северного потока"
В МИД рассказали о последствиях отказа от "Северного потока" - 08.10.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о последствиях отказа от "Северного потока"
Отказ от газопровода "Северный поток" и закрытие АЭС уже довели Европу до необходимости продлевать сроки работы угольных электростанций и использовать дрова,... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T01:33+0300
2026-10-08T01:33+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Отказ от газопровода "Северный поток" и закрытие АЭС уже довели Европу до необходимости продлевать сроки работы угольных электростанций и использовать дрова, рассказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко. "Отказ от низкоэмиссионного российского природного газа путем подрыва газопроводов "Северный поток", закрытие ядерных электростанций - все это представляет собой гремучую смесь из желания наказать Россию и попыток форсированного озеленения собственных экономик", - сказал Кононученко. При этом, по словам дипломата, отказаться от поставок газа можно только при наличии стабильной и надежной альтернативы, достижимой с финансовой точки зрения. "Когда же население начинает задавать вопросы по поводу роста цен и инфляции, что напрямую угрожает политической карьере руководства ЕС, предпринимаются лихорадочные меры, в частности продление сроков работы угольных электростанций или наращивание использования дров (пеллет)", - добавил дипломат. Нидерланды и Германия уже расконсервировали угольные электростанции, а Румыния, планировавшая закрыть угольные ТЭЦ к 2026 году, согласовала с Еврокомиссией отсрочку до 2029-го. К дровам и пеллетам Европа обращалась еще осенью 2022 года: в Испании цены на них выросли на 20-30% и 67% за год соответственно, во Франции пеллеты подорожали почти вдвое - до 600 евро за тонну, сообщала газета El Pais. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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газ, европа, сша, германия, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, мид рф, мид, ес, северный поток - 2
Газ, ЕВРОПА, США, ГЕРМАНИЯ, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, МИД РФ, МИД, ЕС, Северный поток - 2
01:33 08.10.2026
 
В МИД рассказали о последствиях отказа от "Северного потока"

МИД: отказ от "Северного потока" и закрытие АЭС довели Европу до необходимости дров

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Отказ от газопровода "Северный поток" и закрытие АЭС уже довели Европу до необходимости продлевать сроки работы угольных электростанций и использовать дрова, рассказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.
"Отказ от низкоэмиссионного российского природного газа путем подрыва газопроводов "Северный поток", закрытие ядерных электростанций - все это представляет собой гремучую смесь из желания наказать Россию и попыток форсированного озеленения собственных экономик", - сказал Кононученко.
При этом, по словам дипломата, отказаться от поставок газа можно только при наличии стабильной и надежной альтернативы, достижимой с финансовой точки зрения.
"Когда же население начинает задавать вопросы по поводу роста цен и инфляции, что напрямую угрожает политической карьере руководства ЕС, предпринимаются лихорадочные меры, в частности продление сроков работы угольных электростанций или наращивание использования дров (пеллет)", - добавил дипломат.
Нидерланды и Германия уже расконсервировали угольные электростанции, а Румыния, планировавшая закрыть угольные ТЭЦ к 2026 году, согласовала с Еврокомиссией отсрочку до 2029-го. К дровам и пеллетам Европа обращалась еще осенью 2022 года: в Испании цены на них выросли на 20-30% и 67% за год соответственно, во Франции пеллеты подорожали почти вдвое - до 600 евро за тонну, сообщала газета El Pais.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
 
ГазЕВРОПАСШАГЕРМАНИЯСеймур ХершДмитрий ПесковДжо БайденМИД РФМИДЕССеверный поток - 2
 
 
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