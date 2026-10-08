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Минприроды ожидает открытия новых месторождений рубинов, сапфиров и янтаря

Минприроды ожидает открытия новых месторождений рубинов, сапфиров и янтаря - 08.10.2026, ПРАЙМ

Минприроды ожидает открытия новых месторождений рубинов, сапфиров и янтаря

Минприроды ожидает открытия новых месторождений рубинов, сапфиров, изумрудов и янтаря в ближайшие годы в России, компании вложат в их геологоразведку 34,5... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T01:18+0300

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свердловская область

минприроды

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минприроды ожидает открытия новых месторождений рубинов, сапфиров, изумрудов и янтаря в ближайшие годы в России, компании вложат в их геологоразведку 34,5 миллиона рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "На корунд (рубин и сапфир — это ювелирные разновидности минерала корунда, отличающиеся цветом) работы проводятся на территории Республики Бурятия и Коми, на изумрудное сырье – в Свердловской области, а на янтарь – в Калининградской области. По итогам этих работ мы ожидаем прироста запасов и открытия новых месторождений в ближайшие годы", - рассказали в министерстве. В России таких месторождений немного, как и в целом по миру, их открытия не часты, подчеркнули в Минприроды. "В этом году открытий пока не было, как и прироста запасов на уже открытых месторождениях. При этом компании ведут геологоразведочные работы на данные виды сырья и в 2026 году планируют потратить 34,5 миллиона рублей", - добавили в пресс-службе.

коми

республика коми

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