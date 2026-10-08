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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 105 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 105 долларов за баррель - 08.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 105 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг растут почти на 5%, стоимость марки Brent впервые с середины сентября превысила 105 долларов за баррель, следует из данных... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:44+0300
2026-10-08T13:44+0300
2026-10-08T13:44+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг растут почти на 5%, стоимость марки Brent впервые с середины сентября превысила 105 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 13.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,94% относительно предыдущего закрытия, до 105,15 доллара за баррель - значение находится выше 105 долларов впервые с 17 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,84% - до 92,55 доллара за баррель.
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нефть, торги, wti, brent
Энергетика, Нефть, Торги, WTI, Brent
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 105 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 105 долларов за баррель впервые с 17 сентября
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг растут почти на 5%, стоимость марки Brent впервые с середины сентября превысила 105 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,94% относительно предыдущего закрытия, до 105,15 доллара за баррель - значение находится выше 105 долларов впервые с 17 сентября.
Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,84% - до 92,55 доллара за баррель.