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СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив - 08.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив
СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив - 08.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив и передадут... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:43+0300
2026-10-08T09:43+0300
бизнес
нефть
россия
иран
ормузский пролив
оман
мид
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив и передадут информацию об этом международному органу, сообщает телеканал Press TV. "Иран и Оман достигли соглашения о географических координатах безопасных маршрутов прохода через Ормузский пролив и о том, как они будут переданы соответствующему международному органу", - говорится в сообщении. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
иран
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бизнес, нефть, россия, иран, ормузский пролив, оман, мид
Бизнес, Нефть, РОССИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, ОМАН, МИД
09:43 08.10.2026
 
СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив

МИД Ирана: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив и передадут информацию об этом международному органу, сообщает телеканал Press TV.
"Иран и Оман достигли соглашения о географических координатах безопасных маршрутов прохода через Ормузский пролив и о том, как они будут переданы соответствующему международному органу", - говорится в сообщении.
Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
БизнесНефтьРОССИЯИРАНОрмузский проливОМАНМИД
 
 
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