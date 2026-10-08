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СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив
СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив - 08.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив и передадут... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:43+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив и передадут информацию об этом международному органу, сообщает телеканал Press TV. "Иран и Оман достигли соглашения о географических координатах безопасных маршрутов прохода через Ормузский пролив и о том, как они будут переданы соответствующему международному органу", - говорится в сообщении. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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СМИ: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах через Ормузский пролив
МИД Ирана: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив