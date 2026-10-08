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Песков: нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Песков: нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела
Песков: нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела - 08.10.2026, ПРАЙМ
Песков: нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела
Нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:03+0300
2026-10-08T12:03+0300
нефть
черное море
индия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистам он отметил, что для ликвидации последствий ситуации вокруг атакованного в Черном море танкера были приняты все необходимые меры. "Но относительно, слава богу, можно сказать, что речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти. Она экологически, с точки зрения возможного экологического ущерба, так сказать, менее вредоносна. И за счет горения - собственно, там один танк был поврежден - и вот эта нефть из одного танка, она полностью выгорела, собственно, фактически не нанеся вреда окружающей среде", - сказал Песков. Во вторник Минтранс РФ сообщал, что "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. В Минтрансе РФ отмечали, что экипаж танкера в составе 23 человек был спасен. Все моряки являются гражданами Индии.
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нефть, черное море, индия, дмитрий песков
Нефть, Черное море, ИНДИЯ, Дмитрий Песков
12:03 08.10.2026
 
Песков: нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела

Песков: выгорела нефть из атакованного в Черном море танкера

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе беседы с журналистам он отметил, что для ликвидации последствий ситуации вокруг атакованного в Черном море танкера были приняты все необходимые меры.
"Но относительно, слава богу, можно сказать, что речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти. Она экологически, с точки зрения возможного экологического ущерба, так сказать, менее вредоносна. И за счет горения - собственно, там один танк был поврежден - и вот эта нефть из одного танка, она полностью выгорела, собственно, фактически не нанеся вреда окружающей среде", - сказал Песков.
Во вторник Минтранс РФ сообщал, что "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. В Минтрансе РФ отмечали, что экипаж танкера в составе 23 человек был спасен. Все моряки являются гражданами Индии.
 
НефтьЧерное мореИНДИЯДмитрий Песков
 
 
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