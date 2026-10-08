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Президент Киргизии предложил создать единую электронную торговую площадку - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Президент Киргизии предложил создать единую электронную торговую площадку
Президент Киргизии предложил создать единую электронную торговую площадку - 08.10.2026, ПРАЙМ
Президент Киргизии предложил создать единую электронную торговую площадку
Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать единую электронную торговую площадку для стран Центральной Азии и Азербайджана, платформа могла бы объединить | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:42+0300
2026-10-08T10:42+0300
россия
мировая экономика
азербайджан
киргизия
центральная азия
садыр жапаров
касым-жомарт токаев
эмомали рахмон
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать единую электронную торговую площадку для стран Центральной Азии и Азербайджана, платформа могла бы объединить широкий ассортимент региональной продукции. "Наши граждане активно используют международные электронные торговые площадки для приобретения товаров из третьих стран. В этой связи предлагаем создать единую электронную торговую площадку Центральной Азии и Азербайджана", - заявил глава государства в ходе консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана, которая проходит в Туркмении. По словам Жапарова, таким образом удастся обеспечить более широкий доступ потребителей и бизнеса к товарам, произведенным в странах региона. "Учитывая уникальные национальные продукты каждой из стран, данная платформа могла бы объединить широкий ассортимент региональной продукции и создать новые возможности для ее продвижения. К примеру, житель Астаны или Ташкента сможет в несколько кликов приобрести экологически чистый кыргызский горный мед путем онлайн-оплаты", - уточнил президент. Киргизский лидер подчеркнул, что развитие электронной торговли должно сопровождаться формированием соответствующей логистической инфраструктуры, включая механизмы доставки, складирования, таможенного оформления и отслеживания товаров. "Наши программисты из парка высоких технологий Кыргызской Республики готовы приступить к реализации этого проекта в случае поддержки инициативы со стороны всех государств", - отметил Жапаров. Первое заседание консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана проходит в четверг в Национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря. Для участия в саммите в Туркмению кроме президента Киргизии прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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40
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россия, мировая экономика, азербайджан, киргизия, центральная азия, садыр жапаров, касым-жомарт токаев, эмомали рахмон
РОССИЯ, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, КИРГИЗИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон
10:42 08.10.2026
 
Президент Киргизии предложил создать единую электронную торговую площадку

Президент Киргизии Жапаров предложил создать единую электронную торговую площадку

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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт - ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать единую электронную торговую площадку для стран Центральной Азии и Азербайджана, платформа могла бы объединить широкий ассортимент региональной продукции.
"Наши граждане активно используют международные электронные торговые площадки для приобретения товаров из третьих стран. В этой связи предлагаем создать единую электронную торговую площадку Центральной Азии и Азербайджана", - заявил глава государства в ходе консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана, которая проходит в Туркмении.
По словам Жапарова, таким образом удастся обеспечить более широкий доступ потребителей и бизнеса к товарам, произведенным в странах региона.
"Учитывая уникальные национальные продукты каждой из стран, данная платформа могла бы объединить широкий ассортимент региональной продукции и создать новые возможности для ее продвижения. К примеру, житель Астаны или Ташкента сможет в несколько кликов приобрести экологически чистый кыргызский горный мед путем онлайн-оплаты", - уточнил президент.
Киргизский лидер подчеркнул, что развитие электронной торговли должно сопровождаться формированием соответствующей логистической инфраструктуры, включая механизмы доставки, складирования, таможенного оформления и отслеживания товаров.
"Наши программисты из парка высоких технологий Кыргызской Республики готовы приступить к реализации этого проекта в случае поддержки инициативы со стороны всех государств", - отметил Жапаров.
Первое заседание консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана проходит в четверг в Национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря.
Для участия в саммите в Туркмению кроме президента Киргизии прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
 
РОССИЯМировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНКИРГИЗИЯЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯСадыр ЖапаровКасым-Жомарт ТокаевЭмомали Рахмон
 
 
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