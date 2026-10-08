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Прокуратура Коми назвала причину инцидента на шахте "Комсомольская"
Прокуратура Коми назвала причину инцидента на шахте "Комсомольская" - 08.10.2026, ПРАЙМ
Прокуратура Коми назвала причину инцидента на шахте "Комсомольская"
Превышение концентрации оксида углерода, предварительно, стало причиной технического инцидента в шахте "Комсомольская" компании "Воркутауголь", в результате... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:01+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - ПРАЙМ. Превышение концентрации оксида углерода, предварительно, стало причиной технического инцидента в шахте "Комсомольская" компании "Воркутауголь", в результате которого в среду вывели на поверхность 41 горняка, сообщила пресс-служба прокуратуры Коми. "По предварительным данным, 7 октября 2026 года в районе выемочного участка шахты "Комсомольская" было выявлено превышение концентрации показателей СО, в связи с чем находившиеся в шахте горняки были выведены на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве подчеркнули, что установление причин случившегося и дальнейшее функционирование опасного производственного объекта с соблюдением требований промышленной безопасности взяты спецпрокуратурой на контроль. Ранее компания "Воркутауголь" сообщала, что 7 октября в 22.43 на шахте "Комсомольская" был введен в действие план ликвидации аварии. На тот момент в шахте находился 41 работник, все были выведены на поверхность, пострадавших нет.
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промышленность, общество , коми, республика коми
Промышленность, Общество , КОМИ, республика Коми
Прокуратура Коми назвала причину инцидента на шахте "Комсомольская"
Прокуратура назвала превышение концентрации СО причиной ЧП в шахте "Комсомольская" в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - ПРАЙМ. Превышение концентрации оксида углерода, предварительно, стало причиной технического инцидента в шахте "Комсомольская" компании "Воркутауголь", в результате которого в среду вывели на поверхность 41 горняка, сообщила пресс-служба прокуратуры Коми.
"По предварительным данным, 7 октября 2026 года в районе выемочного участка шахты "Комсомольская" было выявлено превышение концентрации показателей СО, в связи с чем находившиеся в шахте горняки были выведены на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что установление причин случившегося и дальнейшее функционирование опасного производственного объекта с соблюдением требований промышленной безопасности взяты спецпрокуратурой на контроль.
Ранее компания "Воркутауголь" сообщала, что 7 октября в 22.43 на шахте "Комсомольская" был введен в действие план ликвидации аварии. На тот момент в шахте находился 41 работник, все были выведены на поверхность, пострадавших нет.