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В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер" - 08.10.2026, ПРАЙМ
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В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер"
В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер" - 08.10.2026, ПРАЙМ
В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер"
Режим "Ковер" радиусом 150 километр объявлен на территории поселка Зюкайка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:17+0300
2026-10-08T09:17+0300
общество
россия
пермский край
пермь
мчс
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ПЕРМЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Режим "Ковер" радиусом 150 километр объявлен на территории поселка Зюкайка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. "Режим "Ковер" введен на территории населенного пункта Зюкайка. Радиус 150 км, 8 октября в 09.15 (07.15 мск)", - говорится в сообщении. Также на территории региона утром объявлен режим "Беспилотная опасность". Поселок Зюкайка находится примерно в 120 километрах от Перми.
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общество , россия, пермский край, пермь, мчс
Общество , РОССИЯ, Пермский край, ПЕРМЬ, МЧС
09:17 08.10.2026
 
В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер"

В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер" радиусом 150 километров

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ПЕРМЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Режим "Ковер" радиусом 150 километр объявлен на территории поселка Зюкайка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Режим "Ковер" введен на территории населенного пункта Зюкайка. Радиус 150 км, 8 октября в 09.15 (07.15 мск)", - говорится в сообщении. Также на территории региона утром объявлен режим "Беспилотная опасность".
Поселок Зюкайка находится примерно в 120 километрах от Перми.
 
ОбществоРОССИЯПермский крайПЕРМЬМЧС
 
 
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