https://1prime.ru/20261008/rezhim-874055500.html
В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер"
В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер" - 08.10.2026, ПРАЙМ
В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер"
Режим "Ковер" радиусом 150 километр объявлен на территории поселка Зюкайка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:17+0300
2026-10-08T09:17+0300
2026-10-08T09:17+0300
общество
россия
пермский край
пермь
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874055500.jpg?1791440237
ПЕРМЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Режим "Ковер" радиусом 150 километр объявлен на территории поселка Зюкайка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Режим "Ковер" введен на территории населенного пункта Зюкайка. Радиус 150 км, 8 октября в 09.15 (07.15 мск)", - говорится в сообщении. Также на территории региона утром объявлен режим "Беспилотная опасность".
Поселок Зюкайка находится примерно в 120 километрах от Перми.
пермский край
пермь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, пермский край, пермь, мчс
Общество , РОССИЯ, Пермский край, ПЕРМЬ, МЧС
В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер"
В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер" радиусом 150 километров
ПЕРМЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Режим "Ковер" радиусом 150 километр объявлен на территории поселка Зюкайка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Режим "Ковер" введен на территории населенного пункта Зюкайка. Радиус 150 км, 8 октября в 09.15 (07.15 мск)", - говорится в сообщении. Также на территории региона утром объявлен режим "Беспилотная опасность".
Поселок Зюкайка находится примерно в 120 километрах от Перми.