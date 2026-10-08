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В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер"

В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер" - 08.10.2026, ПРАЙМ

В поселке Зюкайка в Пермском крае объявили режим "Ковер"

Режим "Ковер" радиусом 150 километр объявлен на территории поселка Зюкайка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:17+0300

2026-10-08T09:17+0300

2026-10-08T09:17+0300

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ПЕРМЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Режим "Ковер" радиусом 150 километр объявлен на территории поселка Зюкайка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. "Режим "Ковер" введен на территории населенного пункта Зюкайка. Радиус 150 км, 8 октября в 09.15 (07.15 мск)", - говорится в сообщении. Также на территории региона утром объявлен режим "Беспилотная опасность". Поселок Зюкайка находится примерно в 120 километрах от Перми.

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общество , россия, пермский край, пермь, мчс