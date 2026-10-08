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Словакия планирует отказаться от российской нефти к концу 2027 года
Словакия планирует отказаться от российской нефти к концу 2027 года - 08.10.2026, ПРАЙМ
Словакия планирует отказаться от российской нефти к концу 2027 года
Словакия планирует избавиться от зависимости от российской нефти к концу 2027 года, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:32+0300
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БРАТИСЛАВА, 8 окт - ПРАЙМ. Словакия планирует избавиться от зависимости от российской нефти к концу 2027 года, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. "Безопасность поставок энергоресурсов в Словакию для меня как министра экономики является абсолютным приоритетом. Наша зависимость от российской нефти постепенно снижается, но, согласно планам по диверсификации, мы можем полностью освободиться от нее лишь к концу 2027 года", - сказала Сакова в видеообращении, опубликованном на ее странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская) в четверг. Она сообщила, что сейчас в Вашингтоне ведет переговоры о конкретных мерах, которые помогут Словакии справиться с переходным периодом. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными. А глава МИД Словакии Юрай Бланар в сентябре отмечал, что отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз столкнется с еще большими рисками. В Братиславе находится НПЗ Slovnaft, работа которого зависит от российской нефти. Сырье для него закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой и принадлежит завод. Транзит российской нефти в Словакию идет по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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Нефть, СЛОВАКИЯ, ВАШИНГТОН, ЕВРОПА, Роберт Фицо, Facebook, МИД, ЕС
Словакия планирует отказаться от российской нефти к концу 2027 года
Сакова: Словакия планирует отказаться от поставок нефти из России к концу 2027 года
БРАТИСЛАВА, 8 окт - ПРАЙМ. Словакия планирует избавиться от зависимости от российской нефти к концу 2027 года, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.
"Безопасность поставок энергоресурсов в Словакию для меня как министра экономики является абсолютным приоритетом. Наша зависимость от российской нефти постепенно снижается, но, согласно планам по диверсификации, мы можем полностью освободиться от нее лишь к концу 2027 года", - сказала Сакова в видеообращении, опубликованном на ее странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская) в четверг.
Она сообщила, что сейчас в Вашингтоне ведет переговоры о конкретных мерах, которые помогут Словакии справиться с переходным периодом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ, осень и зима будут трудными. А глава МИД Словакии Юрай Бланар в сентябре отмечал, что отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз столкнется с еще большими рисками.
В Братиславе находится НПЗ Slovnaft, работа которого зависит от российской нефти. Сырье для него закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой и принадлежит завод. Транзит российской нефти в Словакию идет по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.