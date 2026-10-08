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Reuters: Россия и США обсудили инвестора для "Северных потоков"
Reuters: Россия и США обсудили инвестора для "Северных потоков" - 08.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: Россия и США обсудили инвестора для "Северных потоков"
Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", по которым раньше... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:08+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", по которым раньше российский газ поставлялся в Европу, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. "Высокопоставленные российские и американские чиновники... провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток", - говорится в публикации. По словам нескольких источников, данная тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что "в последнее время обсуждений по газопроводам "Северный поток" не было". Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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газ, россия, сша, европа, германия, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Северный поток - 2
Reuters: Россия и США обсудили инвестора для "Северных потоков"
Reuters: Россия и США провели переговоры о привлечении инвестора в "Северный поток"
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", по которым раньше российский газ поставлялся в Европу, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
"Высокопоставленные российские и американские чиновники... провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток", - говорится в публикации.
По словам нескольких источников, данная тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что "в последнее время обсуждений по газопроводам "Северный поток" не было".
Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном пото
ке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия
, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США
при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден
. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.