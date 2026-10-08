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Торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС за семь месяцев выросла на 20% - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС за семь месяцев выросла на 20%
Торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС за семь месяцев выросла на 20% - 08.10.2026, ПРАЙМ
Торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС за семь месяцев выросла на 20%
Страны ЕАЭС за январь-июль 2026 года нарастили товарооборот сельхозпродукцией на 20%, сообщил замглавы Минсельхоза России Максим Маркович. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:48+0300
2026-10-08T13:53+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
еаэс
минсельхоз
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС за январь-июль 2026 года нарастили товарооборот сельхозпродукцией на 20%, сообщил замглавы Минсельхоза России Максим Маркович. "Что касается текущего года, то если смотреть в период с января по июль текущего года у нас также наблюдается рост товарооборота примерно на 20%. Тоже видно, что у нас в целом, если чисто по цифрам, то у нас сбалансированная торговля", - сказал он в рамках выставки "Золотая осень". Маркович отметил, что у ЕАЭС стабильный товарооборот. А в прошлом году торговля сельхозпродукцией и продовольствием выросла более чем на 20% и составила порядка 18 миллиардов долларов. "При этом здесь отмечу, что товарооборот сбалансирован. Мы со странами союза друг друга дополняем. У нас в 2025 году экспорт и импорт примерно составляет по 9 миллиардов долларов", - уточнил он.
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сельское хозяйство, мировая экономика, еаэс, минсельхоз
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЕАЭС, Минсельхоз
13:48 08.10.2026 (обновлено: 13:53 08.10.2026)
 
Торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС за семь месяцев выросла на 20%

Минсельхоз: страны ЕАЭС за январь-июль нарастили товарооборот сельхозпродукцией на 20%

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС за январь-июль 2026 года нарастили товарооборот сельхозпродукцией на 20%, сообщил замглавы Минсельхоза России Максим Маркович.
"Что касается текущего года, то если смотреть в период с января по июль текущего года у нас также наблюдается рост товарооборота примерно на 20%. Тоже видно, что у нас в целом, если чисто по цифрам, то у нас сбалансированная торговля", - сказал он в рамках выставки "Золотая осень".
Маркович отметил, что у ЕАЭС стабильный товарооборот. А в прошлом году торговля сельхозпродукцией и продовольствием выросла более чем на 20% и составила порядка 18 миллиардов долларов.
"При этом здесь отмечу, что товарооборот сбалансирован. Мы со странами союза друг друга дополняем. У нас в 2025 году экспорт и импорт примерно составляет по 9 миллиардов долларов", - уточнил он.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаЕАЭСМинсельхоз
 
 
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