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Торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС за семь месяцев выросла на 20%

Торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС за семь месяцев выросла на 20% - 08.10.2026, ПРАЙМ

Торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС за семь месяцев выросла на 20%

Страны ЕАЭС за январь-июль 2026 года нарастили товарооборот сельхозпродукцией на 20%, сообщил замглавы Минсельхоза России Максим Маркович. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:48+0300

2026-10-08T13:48+0300

2026-10-08T13:53+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС за январь-июль 2026 года нарастили товарооборот сельхозпродукцией на 20%, сообщил замглавы Минсельхоза России Максим Маркович. "Что касается текущего года, то если смотреть в период с января по июль текущего года у нас также наблюдается рост товарооборота примерно на 20%. Тоже видно, что у нас в целом, если чисто по цифрам, то у нас сбалансированная торговля", - сказал он в рамках выставки "Золотая осень". Маркович отметил, что у ЕАЭС стабильный товарооборот. А в прошлом году торговля сельхозпродукцией и продовольствием выросла более чем на 20% и составила порядка 18 миллиардов долларов. "При этом здесь отмечу, что товарооборот сбалансирован. Мы со странами союза друг друга дополняем. У нас в 2025 году экспорт и импорт примерно составляет по 9 миллиардов долларов", - уточнил он.

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сельское хозяйство, мировая экономика, еаэс, минсельхоз