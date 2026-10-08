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Goldman Sachs не ожидает снижения ставки рефинансирования ЦБ Турции
Goldman Sachs не ожидает снижения ставки рефинансирования ЦБ Турции - 08.10.2026, ПРАЙМ
Goldman Sachs не ожидает снижения ставки рефинансирования ЦБ Турции
Goldman Sachs вопреки самым популярным прогнозам рынка не ожидает снижения ставки рефинансирования Центрального банка Турции на заседании 22 октября, говорится... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:12+0300
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АНКАРА, 8 окт – ПРАЙМ. Goldman Sachs вопреки самым популярным прогнозам рынка не ожидает снижения ставки рефинансирования Центрального банка Турции на заседании 22 октября, говорится в оценке американского банка.
Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK).
"Мы считаем, что для начала цикла смягчения монетарной политики пока слишком рано", — отмечается в оценке Goldman Sachs, которую приводит турецкая деловая газета Ekonomim.
Одна из причин осторожной позиции Goldman Sachs - сохраняющаяся неопределенность вокруг инфляции. По оценке банка, базовая инфляция лишь недавно вернулась к динамике, наблюдавшейся до энергетического шока.
По мнению банка, эта динамика согласуется с формой кривой доходности, которая отражает ожидания снижения долговых ставок, но одновременно указывает на риск того, что цикл смягчения кредитно-денежной политики может оказаться непродолжительным.
Кроме того, зарубежные рыночные оценки указывают на возможность существенного давления на турецкую лиру в сторону ослабления в перспективе, говорится в оценке.
Goldman Sachs также отмечает, что поведение иностранных инвесторов в отношении государственных облигаций не свидетельствует о высокой уверенности рынка в скором снижении учетной ставки.
Центробанк Турции по итогам прошлого, сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. В связи с этим регулятор заявил, что его дальнейшие решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость политики до достижения ценовой стабильности.
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финансы, банки, турция, goldman sachs, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Goldman Sachs, центральные банки, Центральный банк
Goldman Sachs не ожидает снижения ставки рефинансирования ЦБ Турции
Goldman Sachs не ожидает снижения ставки рефинансирования ЦБ Турции 22 октября
АНКАРА, 8 окт – ПРАЙМ. Goldman Sachs вопреки самым популярным прогнозам рынка не ожидает снижения ставки рефинансирования Центрального банка Турции на заседании 22 октября, говорится в оценке американского банка.
Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK).
"Мы считаем, что для начала цикла смягчения монетарной политики пока слишком рано", — отмечается в оценке Goldman Sachs, которую приводит турецкая деловая газета Ekonomim.
Одна из причин осторожной позиции Goldman Sachs - сохраняющаяся неопределенность вокруг инфляции. По оценке банка, базовая инфляция лишь недавно вернулась к динамике, наблюдавшейся до энергетического шока.
По мнению банка, эта динамика согласуется с формой кривой доходности, которая отражает ожидания снижения долговых ставок, но одновременно указывает на риск того, что цикл смягчения кредитно-денежной политики может оказаться непродолжительным.
Кроме того, зарубежные рыночные оценки указывают на возможность существенного давления на турецкую лиру в сторону ослабления в перспективе, говорится в оценке.
Goldman Sachs также отмечает, что поведение иностранных инвесторов в отношении государственных облигаций не свидетельствует о высокой уверенности рынка в скором снижении учетной ставки.
Центробанк Турции по итогам прошлого, сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. В связи с этим регулятор заявил, что его дальнейшие решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость политики до достижения ценовой стабильности.