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Goldman Sachs не ожидает снижения ставки рефинансирования ЦБ Турции

Goldman Sachs не ожидает снижения ставки рефинансирования ЦБ Турции - 08.10.2026, ПРАЙМ

Goldman Sachs не ожидает снижения ставки рефинансирования ЦБ Турции

Goldman Sachs вопреки самым популярным прогнозам рынка не ожидает снижения ставки рефинансирования Центрального банка Турции на заседании 22 октября, говорится... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:12+0300

2026-10-08T11:12+0300

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АНКАРА, 8 окт – ПРАЙМ. Goldman Sachs вопреки самым популярным прогнозам рынка не ожидает снижения ставки рефинансирования Центрального банка Турции на заседании 22 октября, говорится в оценке американского банка. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK). "Мы считаем, что для начала цикла смягчения монетарной политики пока слишком рано", — отмечается в оценке Goldman Sachs, которую приводит турецкая деловая газета Ekonomim. Одна из причин осторожной позиции Goldman Sachs - сохраняющаяся неопределенность вокруг инфляции. По оценке банка, базовая инфляция лишь недавно вернулась к динамике, наблюдавшейся до энергетического шока. По мнению банка, эта динамика согласуется с формой кривой доходности, которая отражает ожидания снижения долговых ставок, но одновременно указывает на риск того, что цикл смягчения кредитно-денежной политики может оказаться непродолжительным. Кроме того, зарубежные рыночные оценки указывают на возможность существенного давления на турецкую лиру в сторону ослабления в перспективе, говорится в оценке. Goldman Sachs также отмечает, что поведение иностранных инвесторов в отношении государственных облигаций не свидетельствует о высокой уверенности рынка в скором снижении учетной ставки. Центробанк Турции по итогам прошлого, сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. В связи с этим регулятор заявил, что его дальнейшие решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость политики до достижения ценовой стабильности.

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финансы, банки, турция, goldman sachs, центральные банки, центральный банк