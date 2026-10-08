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Цена на нефть превысила 104 доллара за баррель - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть превысила 104 доллара за баррель
Цена на нефть превысила 104 доллара за баррель - 08.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть превысила 104 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в четверг растут более чем на 3%, а стоимость марки Brent превысил 104 доллара за баррель, откликаясь на участившихся нападений на суда в... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:45+0300
2026-10-08T10:45+0300
нефть
иран
ормузский пролив
персидский залив
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг растут более чем на 3%, а стоимость марки Brent превысил 104 доллара за баррель, откликаясь на участившихся нападений на суда в Персидском заливе и Ормузском проливе, что усилило неопределенность в отношении поставок энергоносителей, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 10.23 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,58% относительно предыдущего закрытия, до 103,79 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов четверга показатель впервые с 21 сентября поднялся выше 104 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,4% - до 91,28 доллара за баррель. "Частота иранских атак на суда сейчас находится на самом высоком уровне с начала войны и, вероятно, будет и дальше усиливаться", - цитирует агентство Рейтер слова руководителя энергетического подразделения MST Marquee Сола Кавонича (Saul Kavonic). Ограниченные потоки продукции, чрезвычайно высокие транспортные издержки и высокая вероятность эскалации со стороны Ирана поддерживают высокие цены на сырье, также добавляет аналитик. Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди заявил, что Иран намерен перекрыть "нелегальные маршруты" судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
иран
ормузский пролив
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нефть, иран, ормузский пролив, персидский залив
Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
10:45 08.10.2026
 
Цена на нефть превысила 104 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 104 доллара за баррель

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг растут более чем на 3%, а стоимость марки Brent превысил 104 доллара за баррель, откликаясь на участившихся нападений на суда в Персидском заливе и Ормузском проливе, что усилило неопределенность в отношении поставок энергоносителей, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 10.23 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,58% относительно предыдущего закрытия, до 103,79 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов четверга показатель впервые с 21 сентября поднялся выше 104 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,4% - до 91,28 доллара за баррель.
"Частота иранских атак на суда сейчас находится на самом высоком уровне с начала войны и, вероятно, будет и дальше усиливаться", - цитирует агентство Рейтер слова руководителя энергетического подразделения MST Marquee Сола Кавонича (Saul Kavonic).
Ограниченные потоки продукции, чрезвычайно высокие транспортные издержки и высокая вероятность эскалации со стороны Ирана поддерживают высокие цены на сырье, также добавляет аналитик.
Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди заявил, что Иран намерен перекрыть "нелегальные маршруты" судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана.
Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьИРАНОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
 
 
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