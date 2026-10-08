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ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в шести африканских странах
ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в шести африканских странах - 08.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в шести африканских странах
ВТБ запустил переводы на популярные мобильные кошельки в шести африканских странах, сообщает пресс-служба банка. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:46+0300
2026-10-08T11:46+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ запустил переводы на популярные мобильные кошельки в шести африканских странах, сообщает пресс-служба банка.
"Розничные клиенты ВТБ могут отправлять деньги на мобильные кошельки в шесть африканских стран: Кению, Нигерию, Гану, Кот-д'Ивуар, Бенин и Камерун по номеру телефона в приложении банка. В ряде стран эти кошельки занимают до 90% рынка мобильных платежей", - говорится в сообщении.
"Деньги приходят получателю так же быстро, как обычное сообщение в мессенджере", - отмечает руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.
Уточняется, что клиенты ВТБ смогут перевести деньги на следующие кошельки: в Кении это M-Pesa и Artel, в Нигерии – Palm Pay и OPay, в Гане – Vodafone, MTN, Airtel и Tigo, в Кот-д"Ивуаре и Бенине – Orange, MTN и Moov, в Камеруне – Orange и MTN. Лимиты зависят от страны получателя и могут составлять от 5 до 1,35 миллиона рублей.
Перевод осуществляется в мобильном приложении "ВТБ Онлайн".
Сообщается, что комиссия за перевод составляет 0,5% от суммы, минимальная комиссия – 30 рублей. Лимиты на один перевод составляют до 300 тысяч рублей, в сутки – до 1 миллиона, в месяц – до 1 миллиона рублей для всех клиентов и до 5 миллионов рублей для сегмента "Привилегия" и Private banking.
"Новый сервис открывает доступ к быстрорастущему рынку мобильных финансовых услуг. В этих африканских странах локальные кошельки – основа финансовой жизни и главный инструмент повседневных расчетов для миллионов людей", – поясняет Тулубьев.
Мобильный кошелек — это мобильное приложение, которое позволяет хранить платежные данные и совершать операции без физической карты.
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бизнес, банки, финансы, кения, нигерия, гана, втб, vodafone
Бизнес, Банки, Финансы, Кения, Нигерия, ГАНА, ВТБ, Vodafone
ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в шести африканских странах
ВТБ запустил переводы на популярные мобильные кошельки в шести африканских странах
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ запустил переводы на популярные мобильные кошельки в шести африканских странах, сообщает пресс-служба банка.
"Розничные клиенты ВТБ могут отправлять деньги на мобильные кошельки в шесть африканских стран: Кению, Нигерию, Гану, Кот-д'Ивуар, Бенин и Камерун по номеру телефона в приложении банка. В ряде стран эти кошельки занимают до 90% рынка мобильных платежей", - говорится в сообщении.
"Деньги приходят получателю так же быстро, как обычное сообщение в мессенджере", - отмечает руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.
Уточняется, что клиенты ВТБ смогут перевести деньги на следующие кошельки: в Кении это M-Pesa и Artel, в Нигерии – Palm Pay и OPay, в Гане – Vodafone, MTN, Airtel и Tigo, в Кот-д"Ивуаре и Бенине – Orange, MTN и Moov, в Камеруне – Orange и MTN. Лимиты зависят от страны получателя и могут составлять от 5 до 1,35 миллиона рублей.
Перевод осуществляется в мобильном приложении "ВТБ Онлайн".
Сообщается, что комиссия за перевод составляет 0,5% от суммы, минимальная комиссия – 30 рублей. Лимиты на один перевод составляют до 300 тысяч рублей, в сутки – до 1 миллиона, в месяц – до 1 миллиона рублей для всех клиентов и до 5 миллионов рублей для сегмента "Привилегия" и Private banking.
"Новый сервис открывает доступ к быстрорастущему рынку мобильных финансовых услуг. В этих африканских странах локальные кошельки – основа финансовой жизни и главный инструмент повседневных расчетов для миллионов людей", – поясняет Тулубьев.
Мобильный кошелек — это мобильное приложение, которое позволяет хранить платежные данные и совершать операции без физической карты.