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"АвтоВАЗ" не исключил снижения продаж новых Lada в IV квартале

"АвтоВАЗ" не исключил снижения продаж новых Lada в IV квартале - 09.10.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" не исключил снижения продаж новых Lada в IV квартале

"АвтоВАЗ" не исключает снижения продаж новых автомобилей Lada в России в четвертом квартале текущего года на фоне приостановки действия программ льготного... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:47+0300

2026-10-09T18:47+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не исключает снижения продаж новых автомобилей Lada в России в четвертом квартале текущего года на фоне приостановки действия программ льготного автокредитования, которая может вызвать отложенный спрос, сообщил журналистам вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. "В сентябре мы набрали высоту и сейчас будем немного корректироваться в сторону снижения. Вопрос в том, что мы сможем сейчас предпринять и хватит ли для поддержания клиентского спроса тех предложений, которые мы делаем ему. Мы сейчас над этим работаем", - сказал он. Говоря о результатах продаж Lada по итогам года, Костромин отметил сложности в том, чтобы добиться положительной динамики. По его словам, приостановка действия льготных программ может вызвать отложенный спрос. "Мы сейчас провели большой вебинар с дилерской сетью, объяснив коллегам, что нужно работать с клиентами исходя из того, что выгод, которые были доступны для клиентов в рамках программ господдержки, пока не будет", - добавил топ-менеджер. При этом сейчас "АвтоВАЗ" вместе с дочерним "Авто Финанс Банком" и другими организациями реализует программы стимулирования продаж и не исключает появления новых, но все равно видит риск снижения реализации автомобилей по итогам года. Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в текущем году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим, в текущем году действие данных инструментов остановлено, уточняли в министерстве. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.

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бизнес, россия, дальний восток, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra