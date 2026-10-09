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BP остановила добычу на двух нефтегазовых платформах в Мексиканском заливе

BP остановила добычу на двух нефтегазовых платформах в Мексиканском заливе - 09.10.2026, ПРАЙМ

BP остановила добычу на двух нефтегазовых платформах в Мексиканском заливе

Британская энергетическая BP в четверг остановила добычу на своих нефтегазовых платформах Na Kika и Thunder Horse в Мексиканском заливе и эвакуировала с них... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:08+0300

2026-10-09T19:08+0300

2026-10-09T19:08+0300

нефть

мексиканский залив

сша

bp

shell

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP в четверг остановила добычу на своих нефтегазовых платформах Na Kika и Thunder Horse в Мексиканском заливе и эвакуировала с них весь персонал в связи с приближением тропического циклона, который может перерасти в ураган, следует из пресс-релиза компании. По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, зарождающийся в Мексиканском заливе циклон может перерасти в ураган "Исайяс" и к концу недели обрушить штормовой ветер и ливни на побережье от Луизианы до Флориды. "Компания BP эвакуировала весь персонал с наших платформ Na Kika и Thunder Horse и остановила добычу на обеих", - говорится в сообщении. В релизе отмечается, что компания внимательно следит за погодой, чтобы защитить сотрудников и операции в глубоководной части Мексиканского залива. Кроме того, BP эвакуировала от работы неосновной персонал с платформ Argos, Atlantis и Mad Dog из соображений предосторожности. Ранее, в среду, нефтегазовая корпорация Shell также сообщила, что приступила к эвакуации неосновного персонала со своих морских добывающих платформ в Мексиканском заливе. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

мексиканский залив

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, мексиканский залив, сша, bp, shell