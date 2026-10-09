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BP остановила добычу на двух нефтегазовых платформах в Мексиканском заливе
BP остановила добычу на двух нефтегазовых платформах в Мексиканском заливе - 09.10.2026, ПРАЙМ
BP остановила добычу на двух нефтегазовых платформах в Мексиканском заливе
Британская энергетическая BP в четверг остановила добычу на своих нефтегазовых платформах Na Kika и Thunder Horse в Мексиканском заливе и эвакуировала с них... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:08+0300
2026-10-09T19:08+0300
2026-10-09T19:08+0300
нефть
мексиканский залив
сша
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP в четверг остановила добычу на своих нефтегазовых платформах Na Kika и Thunder Horse в Мексиканском заливе и эвакуировала с них весь персонал в связи с приближением тропического циклона, который может перерасти в ураган, следует из пресс-релиза компании.
По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, зарождающийся в Мексиканском заливе циклон может перерасти в ураган "Исайяс" и к концу недели обрушить штормовой ветер и ливни на побережье от Луизианы до Флориды.
"Компания BP эвакуировала весь персонал с наших платформ Na Kika и Thunder Horse и остановила добычу на обеих", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что компания внимательно следит за погодой, чтобы защитить сотрудников и операции в глубоководной части Мексиканского залива.
Кроме того, BP эвакуировала от работы неосновной персонал с платформ Argos, Atlantis и Mad Dog из соображений предосторожности.
Ранее, в среду, нефтегазовая корпорация Shell также сообщила, что приступила к эвакуации неосновного персонала со своих морских добывающих платформ в Мексиканском заливе.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
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нефть, мексиканский залив, сша, bp, shell
Нефть, Мексиканский залив, США, BP, Shell
BP остановила добычу на двух нефтегазовых платформах в Мексиканском заливе
BP остановила добычу на двух платформах в Мексиканском заливе из-за приближения циклона
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP в четверг остановила добычу на своих нефтегазовых платформах Na Kika и Thunder Horse в Мексиканском заливе и эвакуировала с них весь персонал в связи с приближением тропического циклона, который может перерасти в ураган, следует из пресс-релиза компании.
По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, зарождающийся в Мексиканском заливе циклон может перерасти в ураган "Исайяс" и к концу недели обрушить штормовой ветер и ливни на побережье от Луизианы до Флориды.
"Компания BP эвакуировала весь персонал с наших платформ Na Kika и Thunder Horse и остановила добычу на обеих", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что компания внимательно следит за погодой, чтобы защитить сотрудников и операции в глубоководной части Мексиканского залива.
Кроме того, BP эвакуировала от работы неосновной персонал с платформ Argos, Atlantis и Mad Dog из соображений предосторожности.
Ранее, в среду, нефтегазовая корпорация Shell также сообщила, что приступила к эвакуации неосновного персонала со своих морских добывающих платформ в Мексиканском заливе.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.