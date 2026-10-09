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Chevron остановила добычу в Мексиканском заливе из-за урагана

Chevron остановила добычу в Мексиканском заливе из-за урагана - 09.10.2026, ПРАЙМ

Chevron остановила добычу в Мексиканском заливе из-за урагана

Американская нефтегазовая Chevron остановила добычу на пяти своих платформах в Мексиканском заливе и эвакуировала большую часть персонала из региона в связи с... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T20:54+0300

2026-10-09T20:54+0300

2026-10-09T20:54+0300

нефть

мексиканский залив

сша

chevron

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая Chevron остановила добычу на пяти своих платформах в Мексиканском заливе и эвакуировала большую часть персонала из региона в связи с ураганом "Исайяс", следует из пресс-релиза компании. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу. "В ответ на ураган "Исайяс"... Мы эвакуировали большую часть персонала из Американского залива (Мексиканского залива - ред.) Мы используем самые современные технологии для безопасного продолжения добычи на четырех платформах в Американском заливе, эксплуатируемых Chevron, и остановили добычу на оставшихся пяти объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на наземных объектах компания продолжает действовать в соответствии с установленными процедурами подготовки к шторму и следит за прогнозируемой траекторией движения урагана. Кроме того, служба снабжения Chevron отслеживает наличие запасов в регионе, а также изменения в спросе на сырье, пишет компания. Chevron заявляет, что готова оказать помощь пострадавшим районам в восстановлении после шторма. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

мексиканский залив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, мексиканский залив, сша, chevron