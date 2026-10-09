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Chevron остановила добычу в Мексиканском заливе из-за урагана - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Chevron остановила добычу в Мексиканском заливе из-за урагана
Chevron остановила добычу в Мексиканском заливе из-за урагана - 09.10.2026, ПРАЙМ
Chevron остановила добычу в Мексиканском заливе из-за урагана
Американская нефтегазовая Chevron остановила добычу на пяти своих платформах в Мексиканском заливе и эвакуировала большую часть персонала из региона в связи с... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T20:54+0300
2026-10-09T20:54+0300
нефть
мексиканский залив
сша
chevron
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая Chevron остановила добычу на пяти своих платформах в Мексиканском заливе и эвакуировала большую часть персонала из региона в связи с ураганом "Исайяс", следует из пресс-релиза компании. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу. "В ответ на ураган "Исайяс"... Мы эвакуировали большую часть персонала из Американского залива (Мексиканского залива - ред.) Мы используем самые современные технологии для безопасного продолжения добычи на четырех платформах в Американском заливе, эксплуатируемых Chevron, и остановили добычу на оставшихся пяти объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на наземных объектах компания продолжает действовать в соответствии с установленными процедурами подготовки к шторму и следит за прогнозируемой траекторией движения урагана. Кроме того, служба снабжения Chevron отслеживает наличие запасов в регионе, а также изменения в спросе на сырье, пишет компания. Chevron заявляет, что готова оказать помощь пострадавшим районам в восстановлении после шторма. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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нефть, мексиканский залив, сша, chevron
Нефть, Мексиканский залив, США, Chevron
20:54 09.10.2026
 
Chevron остановила добычу в Мексиканском заливе из-за урагана

Chevron остановила добычу на пяти своих платформах в Мексиканском заливе из-за урагана

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая Chevron остановила добычу на пяти своих платформах в Мексиканском заливе и эвакуировала большую часть персонала из региона в связи с ураганом "Исайяс", следует из пресс-релиза компании.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.
"В ответ на ураган "Исайяс"... Мы эвакуировали большую часть персонала из Американского залива (Мексиканского залива - ред.) Мы используем самые современные технологии для безопасного продолжения добычи на четырех платформах в Американском заливе, эксплуатируемых Chevron, и остановили добычу на оставшихся пяти объектах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на наземных объектах компания продолжает действовать в соответствии с установленными процедурами подготовки к шторму и следит за прогнозируемой траекторией движения урагана.
Кроме того, служба снабжения Chevron отслеживает наличие запасов в регионе, а также изменения в спросе на сырье, пишет компания.
Chevron заявляет, что готова оказать помощь пострадавшим районам в восстановлении после шторма.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
 
НефтьМексиканский заливСШАChevron
 
 
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