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Канатные дороги на Эльбрусе закроют в субботу по техническим причинам

Канатные дороги на Эльбрусе закроют в субботу по техническим причинам - 09.10.2026, ПРАЙМ

Канатные дороги на Эльбрусе закроют в субботу по техническим причинам

Канатные дороги на Эльбрусе будут закрыты в субботу по техническим причинам, сообщили в администрации курорта. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:05+0300

2026-10-09T19:05+0300

2026-10-09T19:05+0300

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НАЛЬЧИК, 9 окт – ПРАЙМ. Канатные дороги на Эльбрусе будут закрыты в субботу по техническим причинам, сообщили в администрации курорта. В пятницу днем курорт сообщал, что все канатные дороги на Эльбрусе закрыли в связи с техническими работами. "Завтра, в субботу 10 октября, канатная дорога не работает по техническим причинам", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, эльбрус