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Канатные дороги на Эльбрусе закроют в субботу по техническим причинам
Канатные дороги на Эльбрусе закроют в субботу по техническим причинам - 09.10.2026, ПРАЙМ
Канатные дороги на Эльбрусе закроют в субботу по техническим причинам
Канатные дороги на Эльбрусе будут закрыты в субботу по техническим причинам, сообщили в администрации курорта. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:05+0300
2026-10-09T19:05+0300
2026-10-09T19:05+0300
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НАЛЬЧИК, 9 окт – ПРАЙМ. Канатные дороги на Эльбрусе будут закрыты в субботу по техническим причинам, сообщили в администрации курорта.
В пятницу днем курорт сообщал, что все канатные дороги на Эльбрусе закрыли в связи с техническими работами.
"Завтра, в субботу 10 октября, канатная дорога не работает по техническим причинам", - говорится в сообщении.
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бизнес, туризм, эльбрус
Канатные дороги на Эльбрусе закроют в субботу по техническим причинам
Канатные дороги на Эльбрусе будут закрыты в субботу по техническим причинам
НАЛЬЧИК, 9 окт – ПРАЙМ. Канатные дороги на Эльбрусе будут закрыты в субботу по техническим причинам, сообщили в администрации курорта.
В пятницу днем курорт сообщал, что все канатные дороги на Эльбрусе закрыли в связи с техническими работами.
"Завтра, в субботу 10 октября, канатная дорога не работает по техническим причинам", - говорится в сообщении.