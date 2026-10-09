Курс юаня пошел вверх на оценках Минфина

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и ожидали, оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля и вернулся в середину диапазона 12,5-13 рубля.Волатильность курса сохранилась на уровне предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,51-12,85 рубля за юань. То есть курс обновил максимум с 8 сентября.Курс юаня повышался два дня на неделе, два – снижался и один – не изменился. В итоге китайская валюта подорожала за неделю – после двух подряд недель снижения.Давление на курс рубля пришло от анонса Минфином РФ кратного роста покупок в октябре – начале ноября валюты в фонд национального благосостояния (ФНБ) - по бюджетному правилу.Впрочем, стоимость нефти оставалась преимущественно выше ключевой отметки 100 долларов за баррель марки Brent, что психологически поддерживало курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,64% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,79% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,63 - +0,64%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 18 копеек и составил 12,68 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 1,42 рубля до 84,90 рубля, а евро – на 65 копеек до 94,97 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,9 тысячи рублей против 8,5 тысячи неделей ранее.Курс пошел вверх на оценках минфинаКурс китайской валюты в первой половине недели скачкообразно вырос и тестировал уровень сопротивления в районе 12,75 рубля.Импульс пришел от сообщений Минфина РФ. Ведомство оценило, что с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. С 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составлял 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей.ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, итоговые покупки валюты в ФНБ возросли с 1,92 миллиарда рублей в день до 12,12 миллиарда – в 6,3 раза.При этом игроки рынка обратили внимание на значимые для рубля новости. В частности, объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей, до 12,985 триллиона рублей, а в долларах - на 350 миллионов, до 153,8 миллиарда долларов, сообщил Минфин России. Объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,8 триллиона рублей или 45,01 миллиарда долларов (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год).ПрогнозыВ конце недели курс юаня к российской валюте корректировался вниз, не сумев закрепиться выше отметки 12,75 рубля. При этом игроки обратили внимание на оценки ЦБ РФ. Так, чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в сентябре выросли на 26,1% по сравнению с прошлым месяцем, до 23,7 миллиарда долларов. Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в сентябре вырос на 37,7% по сравнению с августом, до 1,5 триллиона рублей, превысив среднее значение за предыдущие 12 месяцев.Между тем, крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты до минимума за несколько лет - 2,1 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда в августе. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в сентябре выросли на 22,8% к августу, до 91,5 миллиарда рублей, оценил регулятор.Объем торгов валютой на российском рынке вырос в сентябре на 18,7% к августу, до 19,7 триллиона рублей. Это является максимальным значением с мая 2024 года - 20,3 триллиона рублей, также оценил ЦБ.Таким образом, рубль в середине октября получает противоречивые курсообразующие сигналы. Скорее всего, на следующей неделе курс юаня на Мосбирже продолжит проторговывать диапазон 12,5-13 рублей.
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и ожидали, оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля и вернулся в середину диапазона 12,5-13 рубля.
Волатильность курса сохранилась на уровне предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,51-12,85 рубля за юань. То есть курс обновил максимум с 8 сентября.
Курс юаня повышался два дня на неделе, два – снижался и один – не изменился. В итоге китайская валюта подорожала за неделю – после двух подряд недель снижения.
Давление на курс рубля пришло от анонса Минфином РФ кратного роста покупок в октябре – начале ноября валюты в фонд национального благосостояния (ФНБ) - по бюджетному правилу.
Впрочем, стоимость нефти оставалась преимущественно выше ключевой отметки 100 долларов за баррель марки Brent, что психологически поддерживало курс рубля.
Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,64% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,79% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,63 - +0,64%.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 18 копеек и составил 12,68 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 1,42 рубля до 84,90 рубля, а евро – на 65 копеек до 94,97 рубля.
Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,9 тысячи рублей против 8,5 тысячи неделей ранее.
Курс пошел вверх на оценках минфина
Курс китайской валюты в первой половине недели скачкообразно вырос и тестировал уровень сопротивления в районе 12,75 рубля.
Импульс пришел от сообщений Минфина РФ. Ведомство оценило, что с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. С 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составлял 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей.
ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, итоговые покупки валюты в ФНБ возросли с 1,92 миллиарда рублей в день до 12,12 миллиарда – в 6,3 раза.
При этом игроки рынка обратили внимание на значимые для рубля новости. В частности, объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей, до 12,985 триллиона рублей, а в долларах - на 350 миллионов, до 153,8 миллиарда долларов, сообщил Минфин России. Объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,8 триллиона рублей или 45,01 миллиарда долларов (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год).
Прогнозы
В конце недели курс юаня к российской валюте корректировался вниз, не сумев закрепиться выше отметки 12,75 рубля. При этом игроки обратили внимание на оценки ЦБ РФ. Так, чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в сентябре выросли на 26,1% по сравнению с прошлым месяцем, до 23,7 миллиарда долларов. Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в сентябре вырос на 37,7% по сравнению с августом, до 1,5 триллиона рублей, превысив среднее значение за предыдущие 12 месяцев.
Между тем, крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты до минимума за несколько лет - 2,1 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда в августе. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в сентябре выросли на 22,8% к августу, до 91,5 миллиарда рублей, оценил регулятор.
Объем торгов валютой на российском рынке вырос в сентябре на 18,7% к августу, до 19,7 триллиона рублей. Это является максимальным значением с мая 2024 года - 20,3 триллиона рублей, также оценил ЦБ.
Таким образом, рубль в середине октября получает противоречивые курсообразующие сигналы. Скорее всего, на следующей неделе курс юаня на Мосбирже продолжит проторговывать диапазон 12,5-13 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.