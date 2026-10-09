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Курс юаня пошел вверх на оценках Минфина

Курс юаня пошел вверх на оценках Минфина - 09.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня пошел вверх на оценках Минфина

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и ожидали, оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля и... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T21:03+0300

2026-10-09T21:03+0300

2026-10-09T21:03+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и ожидали, оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля и вернулся в середину диапазона 12,5-13 рубля.Волатильность курса сохранилась на уровне предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,51-12,85 рубля за юань. То есть курс обновил максимум с 8 сентября.Курс юаня повышался два дня на неделе, два – снижался и один – не изменился. В итоге китайская валюта подорожала за неделю – после двух подряд недель снижения.Давление на курс рубля пришло от анонса Минфином РФ кратного роста покупок в октябре – начале ноября валюты в фонд национального благосостояния (ФНБ) - по бюджетному правилу.Впрочем, стоимость нефти оставалась преимущественно выше ключевой отметки 100 долларов за баррель марки Brent, что психологически поддерживало курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,64% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,79% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,63 - +0,64%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 18 копеек и составил 12,68 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 1,42 рубля до 84,90 рубля, а евро – на 65 копеек до 94,97 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,9 тысячи рублей против 8,5 тысячи неделей ранее.Курс пошел вверх на оценках минфинаКурс китайской валюты в первой половине недели скачкообразно вырос и тестировал уровень сопротивления в районе 12,75 рубля.Импульс пришел от сообщений Минфина РФ. Ведомство оценило, что с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. С 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составлял 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей.ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, итоговые покупки валюты в ФНБ возросли с 1,92 миллиарда рублей в день до 12,12 миллиарда – в 6,3 раза.При этом игроки рынка обратили внимание на значимые для рубля новости. В частности, объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей, до 12,985 триллиона рублей, а в долларах - на 350 миллионов, до 153,8 миллиарда долларов, сообщил Минфин России. Объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,8 триллиона рублей или 45,01 миллиарда долларов (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год).ПрогнозыВ конце недели курс юаня к российской валюте корректировался вниз, не сумев закрепиться выше отметки 12,75 рубля. При этом игроки обратили внимание на оценки ЦБ РФ. Так, чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в сентябре выросли на 26,1% по сравнению с прошлым месяцем, до 23,7 миллиарда долларов. Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в сентябре вырос на 37,7% по сравнению с августом, до 1,5 триллиона рублей, превысив среднее значение за предыдущие 12 месяцев.Между тем, крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты до минимума за несколько лет - 2,1 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда в августе. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в сентябре выросли на 22,8% к августу, до 91,5 миллиарда рублей, оценил регулятор.Объем торгов валютой на российском рынке вырос в сентябре на 18,7% к августу, до 19,7 триллиона рублей. Это является максимальным значением с мая 2024 года - 20,3 триллиона рублей, также оценил ЦБ.Таким образом, рубль в середине октября получает противоречивые курсообразующие сигналы. Скорее всего, на следующей неделе курс юаня на Мосбирже продолжит проторговывать диапазон 12,5-13 рублей.

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Дмитрий Майоров https://img.cdn1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://img.cdn1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рынок, минфин, фнб, фонд, рубль, мнения аналитиков, юань, мосбиржа, валюта