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Германия высвободит до 15 миллионов баррелей нефти из запасов

Германия высвободит до 15 миллионов баррелей нефти из запасов - 09.10.2026, ПРАЙМ

Германия высвободит до 15 миллионов баррелей нефти из запасов

Власти Германии готовы направить до 15 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов для стабилизации рынка в рамках договоренности... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:47+0300

2026-10-09T18:47+0300

2026-10-09T18:47+0300

нефть

германия

франция

сша

эммануэль макрон

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БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Власти Германии готовы направить до 15 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов для стабилизации рынка в рамках договоренности стран G7, сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. "Первыми будут высвобождены резервы дизеля и котельного мазута, после чего резервы нефти", - сказала Райхе в интервью агентству Рейтер. При этом глава ведомства не уточнила конкретные сроки начала поступления топливных ресурсов на рынок. В октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

германия

франция

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, германия, франция, сша, эммануэль макрон