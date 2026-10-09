Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия высвободит до 15 миллионов баррелей нефти из запасов - 09.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261009/neft-874124508.html
Германия высвободит до 15 миллионов баррелей нефти из запасов
Германия высвободит до 15 миллионов баррелей нефти из запасов - 09.10.2026, ПРАЙМ
Германия высвободит до 15 миллионов баррелей нефти из запасов
Власти Германии готовы направить до 15 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов для стабилизации рынка в рамках договоренности... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:47+0300
2026-10-09T18:47+0300
нефть
германия
франция
сша
эммануэль макрон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874124508.jpg?1791560861
БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Власти Германии готовы направить до 15 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов для стабилизации рынка в рамках договоренности стран G7, сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. "Первыми будут высвобождены резервы дизеля и котельного мазута, после чего резервы нефти", - сказала Райхе в интервью агентству Рейтер. При этом глава ведомства не уточнила конкретные сроки начала поступления топливных ресурсов на рынок. В октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
германия
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, германия, франция, сша, эммануэль макрон
Нефть, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, США, Эммануэль Макрон
18:47 09.10.2026
 
Германия высвободит до 15 миллионов баррелей нефти из запасов

Райхе: власти Германии высвободят до 15 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Власти Германии готовы направить до 15 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов для стабилизации рынка в рамках договоренности стран G7, сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе.
"Первыми будут высвобождены резервы дизеля и котельного мазута, после чего резервы нефти", - сказала Райхе в интервью агентству Рейтер.
При этом глава ведомства не уточнила конкретные сроки начала поступления топливных ресурсов на рынок.
В октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьГЕРМАНИЯФРАНЦИЯСШАЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала