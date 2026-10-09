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Новак и Гехт обсудили перспективы развития инфраструктуры в НАО

Новак и Гехт обсудили перспективы развития инфраструктуры в НАО - 09.10.2026, ПРАЙМ

Новак и Гехт обсудили перспективы развития инфраструктуры в НАО

Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт рассмотрели перспективы развития инфраструктуры, необходимой для... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:11+0300

2026-10-09T19:11+0300

2026-10-09T19:11+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт рассмотрели перспективы развития инфраструктуры, необходимой для дальнейшего освоения месторождений нефти и газа на территории региона, сообщило правительство России. Новак в пятницу совершил рабочую поездку в НАО и провел там встречу с губернатором региона. Стороны обсудили обеспечение топливом населенных пунктов региона с учетом осенне-зимнего периода, повышение устойчивости логистических цепочек в условиях сложной транспортной доступности и климатических особенностей Арктической зоны. "Рассмотрели перспективы развития транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, необходимой для дальнейшего освоения месторождений нефти и газа на территории Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении кабмина по итогам встречи. "Реализация инфраструктурных проектов имеет стратегическое значение как для развития ресурсной базы региона, создания новых рабочих мест, роста налоговых поступлений и повышения качества жизни населения, так и для энергетической безопасности всей страны", - подчеркнул вице-премьер, его слова приводятся в сообщении. В рамках поездки Новак дал старт опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения. По его словам, развитие ресурсной базы - один из безусловных приоритетов государственной политики. Президент России Владимир Путин и правительство последовательно создают условия для вовлечения в оборот новых запасов углеводородов, в том числе в труднодоступных регионах, добавил вице-премьер. "Мы совершенствуем законодательство, внедряем налоговые механизмы и развиваем инфраструктуру, чтобы такие сложные проекты становились экономически эффективными. Проект разработки Лаявожского месторождения – успешный пример стратегического партнерства, которое объединило ресурсы, компетенции и производственные мощности двух флагманов отрасли - компаний "Газпром" и "Лукойл", - подчеркнул Новак. Он также отметил, что освоение этого месторождения имеет стратегическое значение для России, а развитие ресурсной базы Арктической зоны и Тимано-Печорской провинции - это вклад в энергетическую безопасность государства, в укрепление отечественной экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, александр новак, владимир путин, газпром, лукойл