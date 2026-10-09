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Сбой произошел в работе приложения "Яндекс Go" в Москве
Сбой произошел в работе приложения "Яндекс Go" в Москве - 09.10.2026, ПРАЙМ
Сбой произошел в работе приложения "Яндекс Go" в Москве
Сбой произошел в работе приложения "Яндекс Go" в Москве, пользователи не могут заказать такси, убедился корреспондент РИА Новости. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:23+0300
2026-10-09T19:23+0300
2026-10-09T19:23+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе приложения "Яндекс Go" в Москве, пользователи не могут заказать такси, убедился корреспондент РИА Новости.
"Прямо сейчас заказать такси не получится. Попробуйте минут через пять", - говорится в уведомлении при попытке вызвать такси.
Также о плохой работе приложения "Яндекс Go" сообщается в сервисе по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Насчитывается около 1,6 тысячи жалоб за последний час.
Ранее в пятницу компания сообщала о перебоях в работе нейросети "Алиса".
Накануне центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена. А в пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге.
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Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, Яндекс, Яндекс Go
Сбой произошел в работе приложения "Яндекс Go" в Москве
В Москве произошел сбой в работе приложения "Яндекс Go"
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе приложения "Яндекс Go" в Москве, пользователи не могут заказать такси, убедился корреспондент РИА Новости.
"Прямо сейчас заказать такси не получится. Попробуйте минут через пять", - говорится в уведомлении при попытке вызвать такси.
Также о плохой работе приложения "Яндекс Go" сообщается в сервисе по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Насчитывается около 1,6 тысячи жалоб за последний час.
Ранее в пятницу компания сообщала о перебоях в работе нейросети "Алиса".
Накануне центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена. А в пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге.