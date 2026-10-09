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СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре - 09.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре
СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре - 09.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в полном объеме поставит нефть европейским клиентам в ноябре после возобновления экспорта с трубопровода | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:23+0300
2026-10-09T19:23+0300
нефть
газ
саудовская аравия
европа
красное море
saudi aramco
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в полном объеме поставит нефть европейским клиентам в ноябре после возобновления экспорта с трубопровода "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее агентство сообщало, что Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что в октябре им не будет выделено нефти после атаки на нефтепровод. "Saudi Aramco сообщила европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в ноябре обеспечит их всем заказанным объемом нефти после возобновления работы ключевого межрегионального нефтепровода королевства", - пишет Блумберг. По данным источников агентства, как минимум три европейских нефтеперерабатывающих предприятия заявили, что в следующем месяце получат полные объемы нефти. Саудовская Аравия в среднем поставляет в Европу 700-800 тысяч баррелей нефти в сутки, отмечает Блумберг. В сентябре трубопровод "Восток - Запад" для экспорта саудовской нефти через порты на Красном море подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных. Позднее СМИ сообщали о возобновлении экспорта по нефтепроводу. А в октябре министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил, что объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности.
саудовская аравия
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нефть, газ, саудовская аравия, европа, красное море, saudi aramco
Нефть, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЕВРОПА, Красное море, Saudi Aramco
19:23 09.10.2026
 
СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре

Bloomberg: Saudi Aramco в ноябре поставит нефть европейским клиентам в полном объеме

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в полном объеме поставит нефть европейским клиентам в ноябре после возобновления экспорта с трубопровода "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее агентство сообщало, что Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что в октябре им не будет выделено нефти после атаки на нефтепровод.
"Saudi Aramco сообщила европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в ноябре обеспечит их всем заказанным объемом нефти после возобновления работы ключевого межрегионального нефтепровода королевства", - пишет Блумберг.
По данным источников агентства, как минимум три европейских нефтеперерабатывающих предприятия заявили, что в следующем месяце получат полные объемы нефти. Саудовская Аравия в среднем поставляет в Европу 700-800 тысяч баррелей нефти в сутки, отмечает Блумберг.
В сентябре трубопровод "Восток - Запад" для экспорта саудовской нефти через порты на Красном море подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных.
Позднее СМИ сообщали о возобновлении экспорта по нефтепроводу. А в октябре министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил, что объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности.
 
НефтьГазСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЕВРОПАКрасное мореSaudi Aramco
 
 
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