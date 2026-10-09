https://1prime.ru/20261009/smi-874126384.html
СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре
СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре - 09.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в полном объеме поставит нефть европейским клиентам в ноябре после возобновления экспорта с трубопровода | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:23+0300
2026-10-09T19:23+0300
2026-10-09T19:23+0300
нефть
газ
саудовская аравия
европа
красное море
saudi aramco
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874126384.jpg?1791563038
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в полном объеме поставит нефть европейским клиентам в ноябре после возобновления экспорта с трубопровода "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее агентство сообщало, что Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что в октябре им не будет выделено нефти после атаки на нефтепровод.
"Saudi Aramco сообщила европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в ноябре обеспечит их всем заказанным объемом нефти после возобновления работы ключевого межрегионального нефтепровода королевства", - пишет Блумберг.
По данным источников агентства, как минимум три европейских нефтеперерабатывающих предприятия заявили, что в следующем месяце получат полные объемы нефти. Саудовская Аравия в среднем поставляет в Европу 700-800 тысяч баррелей нефти в сутки, отмечает Блумберг.
В сентябре трубопровод "Восток - Запад" для экспорта саудовской нефти через порты на Красном море подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных.
Позднее СМИ сообщали о возобновлении экспорта по нефтепроводу. А в октябре министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил, что объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности.
саудовская аравия
европа
красное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, саудовская аравия, европа, красное море, saudi aramco
Нефть, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЕВРОПА, Красное море, Saudi Aramco
СМИ: Saudi Aramco поставит нефть европейским клиентам в ноябре
Bloomberg: Saudi Aramco в ноябре поставит нефть европейским клиентам в полном объеме
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в полном объеме поставит нефть европейским клиентам в ноябре после возобновления экспорта с трубопровода "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее агентство сообщало, что Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что в октябре им не будет выделено нефти после атаки на нефтепровод.
"Saudi Aramco сообщила европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в ноябре обеспечит их всем заказанным объемом нефти после возобновления работы ключевого межрегионального нефтепровода королевства", - пишет Блумберг.
По данным источников агентства, как минимум три европейских нефтеперерабатывающих предприятия заявили, что в следующем месяце получат полные объемы нефти. Саудовская Аравия в среднем поставляет в Европу 700-800 тысяч баррелей нефти в сутки, отмечает Блумберг.
В сентябре трубопровод "Восток - Запад" для экспорта саудовской нефти через порты на Красном море подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных.
Позднее СМИ сообщали о возобновлении экспорта по нефтепроводу. А в октябре министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил, что объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности.