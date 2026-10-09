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Нефть завершает неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу

Нефть завершает неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу - 09.10.2026, ПРАЙМ

Нефть завершает неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, неделю тем временем готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T20:33+0300

2026-10-09T20:33+0300

2026-10-09T20:46+0300

нефть

рынок

сша

иран

мексиканский залив

дональд трамп

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, неделю тем временем готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 20.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,23% относительно предыдущего закрытия - до 104,04 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 91,37 доллара за баррель. С начала недели Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 0,5%. В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. По словам аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варги (Tamas Varga), которые приводит агентство Рейтер, заявление Трампа по Ирану способствовало падению цен на нефть. Неделю цены на сырье же готовятся завершить ростом, так как нефтяной рынок сталкивается с последствиями урагана "Исайяс" в Мексиканском заливе. Согласно данным Бюро экологического контроля США, уже порядка 60% суточной добычи нефти и газа США в Мексиканском заливе сокращено. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 октября их число выросло на 6 - до 462 установок.

сша

иран

мексиканский залив

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нефть, рынок, сша, иран, мексиканский залив, дональд трамп