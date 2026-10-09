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Нефть завершает неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Нефть завершает неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу
Нефть завершает неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу - 09.10.2026, ПРАЙМ
Нефть завершает неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу
Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, неделю тем временем готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T20:33+0300
2026-10-09T20:46+0300
нефть
рынок
сша
иран
мексиканский залив
дональд трамп
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, неделю тем временем готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 20.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,23% относительно предыдущего закрытия - до 104,04 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 91,37 доллара за баррель. С начала недели Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 0,5%. В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. По словам аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варги (Tamas Varga), которые приводит агентство Рейтер, заявление Трампа по Ирану способствовало падению цен на нефть. Неделю цены на сырье же готовятся завершить ростом, так как нефтяной рынок сталкивается с последствиями урагана "Исайяс" в Мексиканском заливе. Согласно данным Бюро экологического контроля США, уже порядка 60% суточной добычи нефти и газа США в Мексиканском заливе сокращено. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 октября их число выросло на 6 - до 462 установок.
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нефть, рынок, сша, иран, мексиканский залив, дональд трамп
Нефть, Рынок, США, ИРАН, Мексиканский залив, Дональд Трамп
20:33 09.10.2026 (обновлено: 20:46 09.10.2026)
 
Нефть завершает неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу

Варга: заявление Трампа по Ирану способствовало падению цен на нефть

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, неделю тем временем готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 20.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,23% относительно предыдущего закрытия - до 104,04 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 91,37 доллара за баррель.
С начала недели Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 0,5%.
В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре.
По словам аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варги (Tamas Varga), которые приводит агентство Рейтер, заявление Трампа по Ирану способствовало падению цен на нефть.
Неделю цены на сырье же готовятся завершить ростом, так как нефтяной рынок сталкивается с последствиями урагана "Исайяс" в Мексиканском заливе. Согласно данным Бюро экологического контроля США, уже порядка 60% суточной добычи нефти и газа США в Мексиканском заливе сокращено.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 октября их число выросло на 6 - до 462 установок.
 
НефтьРынокСШАИРАНМексиканский заливДональд Трамп
 
 
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