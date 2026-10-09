Неделя смешанных чувств

Эксперт Власенко: возможен рост индекса до 2435 пунктов при высокой волатильности
Российский рубль за неделю ослаб к доллару на 1,3%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи отметки 84,9 рубля за доллар.
Торговая неделя на российском рынке акций преимущественно была позитивной. Инвесторы сочли ослабление рубля и сохраняющиеся высокие цены на нефть достаточными драйверами роста на текущий момент. Восходящая динамика индексов прервалась в четверг после инцидента в дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области. В пятницу индекс МосБиржи консолидировался, а акции "Яндекса" снижались второй день подряд на фоне информации об аналогичном инциденте в Калуге.
Оказало поддержку рынку заявление пресс-секретаря Президента РФ об ожидающемся в ближайшее время разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — акции укрепились во второй половине дня в пятницу.
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