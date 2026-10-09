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Неделя смешанных чувств - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Неделя смешанных чувств
Неделя смешанных чувств - 09.10.2026, ПРАЙМ
Неделя смешанных чувств
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала смешанную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 2,4%, а индекс РТС... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:48+0300
2026-10-09T19:48+0300
рынок
торги
рязанская область
калуга
дональд трамп
яндекс
ртс
мосбиржа
владимир путин
мнения аналитиков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874127641.jpg?1791564486
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала смешанную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 2,4%, а индекс РТС снизился на 0,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи торговался вблизи уровня 2315 пунктов.Российский рубль за неделю ослаб к доллару на 1,3%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи отметки 84,9 рубля за доллар.Торговая неделя на российском рынке акций преимущественно была позитивной. Инвесторы сочли ослабление рубля и сохраняющиеся высокие цены на нефть достаточными драйверами роста на текущий момент. Восходящая динамика индексов прервалась в четверг после инцидента в дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области. В пятницу индекс МосБиржи консолидировался, а акции "Яндекса" снижались второй день подряд на фоне информации об аналогичном инциденте в Калуге. Оказало поддержку рынку заявление пресс-секретаря Президента РФ об ожидающемся в ближайшее время разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — акции укрепились во второй половине дня в пятницу.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс и портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги МКБ (CBOM +13,1%). Инвесторы ожидают улучшения финансовых результатов банка после присоединения банка "Дальневосточный".АутсайдерыЛидером по снижению котировок за неделю стали акции Банка "Санкт-Петербург" (BSPB), потерявшие около 8% на фоне дивидендной отсечки.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2130 пунктов. Учитывая возможную активизацию волатильности на фоне существенной перепроданности рынка акций, индекс может продолжить рост, достигнув уровня не выше 2435 пунктов.
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Александр Власенко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рязанская область, калуга, дональд трамп, яндекс, ртс, мосбиржа, владимир путин, мнения аналитиков
Рынок, Торги, Рязанская область, Калуга, Дональд Трамп, Яндекс, РТС, Мосбиржа, Владимир Путин, Мнения аналитиков
19:48 09.10.2026
 
Неделя смешанных чувств

Эксперт Власенко: возможен рост индекса до 2435 пунктов при высокой волатильности

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала смешанную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 2,4%, а индекс РТС снизился на 0,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи торговался вблизи уровня 2315 пунктов.

Российский рубль за неделю ослаб к доллару на 1,3%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи отметки 84,9 рубля за доллар.

Торговая неделя на российском рынке акций преимущественно была позитивной. Инвесторы сочли ослабление рубля и сохраняющиеся высокие цены на нефть достаточными драйверами роста на текущий момент. Восходящая динамика индексов прервалась в четверг после инцидента в дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области. В пятницу индекс МосБиржи консолидировался, а акции "Яндекса" снижались второй день подряд на фоне информации об аналогичном инциденте в Калуге.
Оказало поддержку рынку заявление пресс-секретаря Президента РФ об ожидающемся в ближайшее время разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — акции укрепились во второй половине дня в пятницу.

Лидеры

Среди акций, входящих в индекс и портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги МКБ (CBOM +13,1%). Инвесторы ожидают улучшения финансовых результатов банка после присоединения банка "Дальневосточный".

Аутсайдеры

Лидером по снижению котировок за неделю стали акции Банка "Санкт-Петербург" (BSPB), потерявшие около 8% на фоне дивидендной отсечки.

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2130 пунктов. Учитывая возможную активизацию волатильности на фоне существенной перепроданности рынка акций, индекс может продолжить рост, достигнув уровня не выше 2435 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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РынокТоргиРязанская областьКалугаДональд ТрампЯндексРТСМосбиржаВладимир ПутинМнения аналитиков
 
 
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