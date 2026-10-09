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Власти Коми выставили на торги 100% акций авиакомпании "Комиавиатранс" - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Власти Коми выставили на торги 100% акций авиакомпании "Комиавиатранс"
Власти Коми выставили на торги 100% акций авиакомпании "Комиавиатранс" - 09.10.2026, ПРАЙМ
Власти Коми выставили на торги 100% акций авиакомпании "Комиавиатранс"
Правительство республики Коми выставило на торги 100% акций региональной авиакомпании "Комиавиатранс" на условиях сохранения новым собственником авиасообщения и | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T20:09+0300
2026-10-09T20:25+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – ПРАЙМ. Правительство республики Коми выставило на торги 100% акций региональной авиакомпании "Комиавиатранс" на условиях сохранения новым собственником авиасообщения и аэропортовой инфраструктуры, сообщило региональное министерство имущественных и земельных отношений. "Правительством республики Коми объявлен конкурс по продаже пакета акций государственного авиапредприятия", – говорится на странице минимущества региона в соцсети "ВКонтакте". Как отмечают в минимущества Коми, с учетом критической важности авиасообщения для ряда отдаленных районов республики, в условия конкурса включено требование сохранить транспортное назначение ключевых объектов (в том числе аэропортов Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Усинска, а также посадочных площадок в Печоре и Усть‑Цильме). Также будущий владелец "Комиавиатранса" обязан сохранить не менее 1435 рабочих мест. Власти Коми рассчитывают, что привлечение частного капитала позволит создать дополнительные возможности развития транспортной инфраструктуры, включая обновление зданий, оборудования и взлетно‑посадочных полос.
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Бизнес, КОМИ, республика Коми, Усинск, ВКонтакте
20:09 09.10.2026 (обновлено: 20:25 09.10.2026)
 
Власти Коми выставили на торги 100% акций авиакомпании "Комиавиатранс"

Правительство Коми выставило на торги 100% акций авиакомпании "Комиавиатранс"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – ПРАЙМ. Правительство республики Коми выставило на торги 100% акций региональной авиакомпании "Комиавиатранс" на условиях сохранения новым собственником авиасообщения и аэропортовой инфраструктуры, сообщило региональное министерство имущественных и земельных отношений.
"Правительством республики Коми объявлен конкурс по продаже пакета акций государственного авиапредприятия", – говорится на странице минимущества региона в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечают в минимущества Коми, с учетом критической важности авиасообщения для ряда отдаленных районов республики, в условия конкурса включено требование сохранить транспортное назначение ключевых объектов (в том числе аэропортов Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Усинска, а также посадочных площадок в Печоре и Усть‑Цильме).
Также будущий владелец "Комиавиатранса" обязан сохранить не менее 1435 рабочих мест.
Власти Коми рассчитывают, что привлечение частного капитала позволит создать дополнительные возможности развития транспортной инфраструктуры, включая обновление зданий, оборудования и взлетно‑посадочных полос.
 
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