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Курс юаня на Мосбирже снизился за неделю на 18 копеек
Курс юаня на Мосбирже снизился за неделю на 18 копеек - 09.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился за неделю на 18 копеек
Рубль по итогам торгов пятницы не изменился по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,68 рубля, следует из данных | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:11+0300
2026-10-09T19:11+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы не изменился по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и остался на уровне 12,68 рубля. Юань за рабочую неделю подрос на 18 копеек. Диапазон колебаний за неделю составил 12,51-12,85 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Торги, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже снизился за неделю на 18 копеек
Курс юаня на Мосбирже закрыв торги пятницы, снизившись до 12,68 рубля
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы не изменился по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и остался на уровне 12,68 рубля.
Юань за рабочую неделю подрос на 18 копеек. Диапазон колебаний за неделю составил 12,51-12,85 рубля.