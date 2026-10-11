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Эксперт рассказал, какие продукты к Новому году лучше покупать заранее

Эксперт рассказал, какие продукты к Новому году лучше покупать заранее - 11.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие продукты к Новому году лучше покупать заранее

До Нового года еще больше трех месяцев, но открыть продуктовый список уже пора. Как рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст"... | 11.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-11T02:02+0300

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эксклюзив

роскачество

новый год

новогодний стол

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МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. До Нового года еще больше трех месяцев, но открыть продуктовый список уже пора. Как рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова, речь не о панике из-за возможного предновогоднего подорожания, а о бытовой логистике: часть блюд хранится месяцами, а декабрьский ажиотаж из года в год бьет и по кошельку, и по нервам.Роскачество в конце сентября впервые за долгое время выпустило рекомендации по новогодним закупкам задолго до декабря. В ведомстве подчеркнули: это не прогноз резкого роста цен, а совет распределить траты по времени. Такой подход снижает нагрузку на бюджет и экономит личное время, отмечает эксперт."Есть и объективные факторы в пользу октября. В четвертом квартале дорожают категории, зависящие от урожая и логистики: овощи и фрукты — из-за сезонности, деликатесы — из-за спроса. К декабрю традиционно растут цены на алкоголь и игристое, в том числе из-за индексации акцизов. Красная икра прибавляет 10–15%, а мандарины и другие цитрусовые к середине декабря — 10–20% из-за перегруженной логистики", - говорит Попова.Что стоит купить уже сейчас? В первую очередь товары с длительным сроком хранения: крупы, макароны, сахар, муку, консервы, растительное масло, мед, чай, кофе, какао, орехи, сухофрукты и шоколад. Отдельно эксперт выделяет шампанское и красную икру — накануне праздника они дорожают стремительно, а сейчас на полках появляется самая свежая продукция дальневосточной путины.В ноябре часть долгоиграющих продуктов и напитков тоже можно взять, но с осторожностью. В распродажи 11.11 и "черной пятницы" многие продавцы на маркетплейсах заранее задирают цены, чтобы "компенсировать" будущую скидку. Выгода может оказаться иллюзорной, предупреждает аналитик.А вот что точно не стоит покупать заранее — это свежее мясо и фарш, охлажденную рыбу и морепродукты, молочные продукты, мягкие сыры и готовые блюда. Их срок годности ограничен. Свежие овощи, фрукты и зелень тоже лучше брать накануне праздника. Исключение — корнеплоды: картофель, морковь, лук, свекла, тыква и капуста спокойно лежат неделями.Разумная стратегия строится на балансе. Заранее берем то, что дорожает сезонно или исчезает с полок к празднику, а также товары с хорошей акцией уже сейчас. Все остальное, что стабильно лежит на полках, выгоднее покупать ближе к делу. "Такой подход позволяет распределить траты, избежать очередей и стресса, зафиксировать цены на чувствительные категории и сохранить качество продуктов за счет правильного хранения", - резюмирует Попова.

https://1prime.ru/20260119/issledovanie-866652376.html

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эксклюзив, роскачество, новый год, новогодний стол