Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/alros-874144193.html
"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты
"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты
"Алроса" представит в Екатеринбурге 22 октября уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом станет лавандовый бриллиант-сердце | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:23+0300
2026-10-12T12:23+0300
промышленность
екатеринбург
якутия
алроса
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874144193.jpg?1791796981
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Алроса" представит в Екатеринбурге 22 октября уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом станет лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более 1,5 миллиона долларов, сообщила компания. "22 октября в столице Урала состоятся показы уникальных природных бриллиантов инвестиционного класса из коллекции Alrosa Diamond Exclusive. В их числе - лавандовый бриллиант-сердце, который издание RR поставило на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года. Оценочная стоимость драгоценного камня - более 1,5 миллиона долларов США", - сказано в сообщении. Отмечается, что бриллиант вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года. Его огранили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет. Особую ценность камню придает исключительно редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки - "сердце". На обработку алмаза мастерам "Алроса" потребовалось более полугода. В компании подчеркнули, что розовые бриллианты относятся к самым редким в мире. По данным Fancy Color Research Foundation, которые привела "Алроса", с 2005 года индекс цен на розовые бриллианты вырос почти в четыре раза - на 390%. "После закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который обеспечивал более 90% мирового предложения розовых бриллиантов, появление новых камней этой цветовой группы, особенно таких крупных и редких, является заметным событием для рынка и всегда привлекает повышенное внимание", -отмечают в релизе эксперты Alrosa Diamond Exclusive. Добыча алмазов "Алросы" по итогам первого полугодия осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись лишь на 0,8% - до 11,8 миллиона каратов.
екатеринбург
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, екатеринбург, якутия, алроса
Промышленность, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЯКУТИЯ, Алроса
12:23 12.10.2026
 
"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты

"Алроса" представит в Екатеринбурге лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более $1,5 млн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Алроса" представит в Екатеринбурге 22 октября уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом станет лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более 1,5 миллиона долларов, сообщила компания.
"22 октября в столице Урала состоятся показы уникальных природных бриллиантов инвестиционного класса из коллекции Alrosa Diamond Exclusive. В их числе - лавандовый бриллиант-сердце, который издание RR поставило на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года. Оценочная стоимость драгоценного камня - более 1,5 миллиона долларов США", - сказано в сообщении.
Отмечается, что бриллиант вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года. Его огранили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет.
Особую ценность камню придает исключительно редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки - "сердце". На обработку алмаза мастерам "Алроса" потребовалось более полугода.
В компании подчеркнули, что розовые бриллианты относятся к самым редким в мире. По данным Fancy Color Research Foundation, которые привела "Алроса", с 2005 года индекс цен на розовые бриллианты вырос почти в четыре раза - на 390%.
"После закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который обеспечивал более 90% мирового предложения розовых бриллиантов, появление новых камней этой цветовой группы, особенно таких крупных и редких, является заметным событием для рынка и всегда привлекает повышенное внимание", -отмечают в релизе эксперты Alrosa Diamond Exclusive.
Добыча алмазов "Алросы" по итогам первого полугодия осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись лишь на 0,8% - до 11,8 миллиона каратов.
 
ПромышленностьЕКАТЕРИНБУРГЯКУТИЯАлроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала