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"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты

"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты

"Алроса" представит в Екатеринбурге 22 октября уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом станет лавандовый бриллиант-сердце | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:23+0300

2026-10-12T12:23+0300

2026-10-12T12:23+0300

промышленность

екатеринбург

якутия

алроса

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Алроса" представит в Екатеринбурге 22 октября уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом станет лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более 1,5 миллиона долларов, сообщила компания. "22 октября в столице Урала состоятся показы уникальных природных бриллиантов инвестиционного класса из коллекции Alrosa Diamond Exclusive. В их числе - лавандовый бриллиант-сердце, который издание RR поставило на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года. Оценочная стоимость драгоценного камня - более 1,5 миллиона долларов США", - сказано в сообщении. Отмечается, что бриллиант вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года. Его огранили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет. Особую ценность камню придает исключительно редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки - "сердце". На обработку алмаза мастерам "Алроса" потребовалось более полугода. В компании подчеркнули, что розовые бриллианты относятся к самым редким в мире. По данным Fancy Color Research Foundation, которые привела "Алроса", с 2005 года индекс цен на розовые бриллианты вырос почти в четыре раза - на 390%. "После закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который обеспечивал более 90% мирового предложения розовых бриллиантов, появление новых камней этой цветовой группы, особенно таких крупных и редких, является заметным событием для рынка и всегда привлекает повышенное внимание", -отмечают в релизе эксперты Alrosa Diamond Exclusive. Добыча алмазов "Алросы" по итогам первого полугодия осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись лишь на 0,8% - до 11,8 миллиона каратов.

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промышленность, екатеринбург, якутия, алроса