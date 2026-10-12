https://1prime.ru/20261012/alros-874144193.html
"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты
"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты
"Алроса" представит в Екатеринбурге 22 октября уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом станет лавандовый бриллиант-сердце | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:23+0300
2026-10-12T12:23+0300
2026-10-12T12:23+0300
промышленность
екатеринбург
якутия
алроса
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Алроса" представит в Екатеринбурге 22 октября уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом станет лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более 1,5 миллиона долларов, сообщила компания.
"22 октября в столице Урала состоятся показы уникальных природных бриллиантов инвестиционного класса из коллекции Alrosa Diamond Exclusive. В их числе - лавандовый бриллиант-сердце, который издание RR поставило на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года. Оценочная стоимость драгоценного камня - более 1,5 миллиона долларов США", - сказано в сообщении.
Отмечается, что бриллиант вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года. Его огранили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет.
Особую ценность камню придает исключительно редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки - "сердце". На обработку алмаза мастерам "Алроса" потребовалось более полугода.
В компании подчеркнули, что розовые бриллианты относятся к самым редким в мире. По данным Fancy Color Research Foundation, которые привела "Алроса", с 2005 года индекс цен на розовые бриллианты вырос почти в четыре раза - на 390%.
"После закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который обеспечивал более 90% мирового предложения розовых бриллиантов, появление новых камней этой цветовой группы, особенно таких крупных и редких, является заметным событием для рынка и всегда привлекает повышенное внимание", -отмечают в релизе эксперты Alrosa Diamond Exclusive.
Добыча алмазов "Алросы" по итогам первого полугодия осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись лишь на 0,8% - до 11,8 миллиона каратов.
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"Алроса" представит в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты
"Алроса" представит в Екатеринбурге лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более $1,5 млн
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Алроса" представит в Екатеринбурге 22 октября уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом станет лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более 1,5 миллиона долларов, сообщила компания.
"22 октября в столице Урала состоятся показы уникальных природных бриллиантов инвестиционного класса из коллекции Alrosa Diamond Exclusive. В их числе - лавандовый бриллиант-сердце, который издание RR поставило на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года. Оценочная стоимость драгоценного камня - более 1,5 миллиона долларов США", - сказано в сообщении.
Отмечается, что бриллиант вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года. Его огранили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет.
Особую ценность камню придает исключительно редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки - "сердце". На обработку алмаза мастерам "Алроса" потребовалось более полугода.
В компании подчеркнули, что розовые бриллианты относятся к самым редким в мире. По данным Fancy Color Research Foundation, которые привела "Алроса", с 2005 года индекс цен на розовые бриллианты вырос почти в четыре раза - на 390%.
"После закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который обеспечивал более 90% мирового предложения розовых бриллиантов, появление новых камней этой цветовой группы, особенно таких крупных и редких, является заметным событием для рынка и всегда привлекает повышенное внимание", -отмечают в релизе эксперты Alrosa Diamond Exclusive.
Добыча алмазов "Алросы" по итогам первого полугодия осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись лишь на 0,8% - до 11,8 миллиона каратов.