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Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности
Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности - 12.10.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности
Саудовская Аравия прорабатывает план расширения трубопроводных мощностей, чтобы в перспективе двух-трех лет иметь возможность перенаправлять до 10 миллионов... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:59+0300
2026-10-12T12:59+0300
2026-10-12T12:59+0300
нефть
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саудовская аравия
красное море
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия прорабатывает план расширения трубопроводных мощностей, чтобы в перспективе двух-трех лет иметь возможность перенаправлять до 10 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива, заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Мы совершенствуем насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", надеюсь, таким образом в ближайшие два-три года у нас будет 10 миллионов баррелей нефти, 10 миллионов баррелей (мощностей - ред.) трубопроводов, которые смогут направлять нефть в другое место назначения", - сказал он, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде.
Министр добавил, что Saudi Aramco уже начала использовать газопровод для прокачки нефти, и это позволит дополнительно перенаправить 1,2 миллиона баррелей. А при дополнительных инвестициях его пропускная способность вырастет до 3 миллионов баррелей.
Нефтепровод "Восток - Запад" ведет к расположенному на побережье Красного моря терминалу в порту Янбу, который вследствие блокировки Ормузского пролива используется для экспорта нефти.
Ранее в октябре министр энергетики сообщил, что объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности.
При этом в сентябре трубопровод подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных. Позднее СМИ сообщали о возобновлении экспорта по нефтепроводу.
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нефть, газ, ормузский пролив, саудовская аравия, красное море, абдель азиз бен сальман, saudi aramco
Нефть, Газ, Ормузский пролив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Красное море, Абдель Азиз бен Сальман, Saudi Aramco
Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности
Саудовская Аравия прорабатывает план расширения трубопроводных мощностей
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия прорабатывает план расширения трубопроводных мощностей, чтобы в перспективе двух-трех лет иметь возможность перенаправлять до 10 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива, заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Мы совершенствуем насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", надеюсь, таким образом в ближайшие два-три года у нас будет 10 миллионов баррелей нефти, 10 миллионов баррелей (мощностей - ред.) трубопроводов, которые смогут направлять нефть в другое место назначения", - сказал он, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде.
Министр добавил, что Saudi Aramco уже начала использовать газопровод для прокачки нефти, и это позволит дополнительно перенаправить 1,2 миллиона баррелей. А при дополнительных инвестициях его пропускная способность вырастет до 3 миллионов баррелей.
Нефтепровод "Восток - Запад" ведет к расположенному на побережье Красного моря терминалу в порту Янбу, который вследствие блокировки Ормузского пролива используется для экспорта нефти.
Ранее в октябре министр энергетики сообщил, что объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности.
При этом в сентябре трубопровод подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных. Позднее СМИ сообщали о возобновлении экспорта по нефтепроводу.