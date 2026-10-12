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Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности
Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности - 12.10.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности
Саудовская Аравия прорабатывает план расширения трубопроводных мощностей, чтобы в перспективе двух-трех лет иметь возможность перенаправлять до 10 миллионов... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:59+0300
2026-10-12T12:59+0300
нефть
газ
ормузский пролив
саудовская аравия
красное море
абдель азиз бен сальман
saudi aramco
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия прорабатывает план расширения трубопроводных мощностей, чтобы в перспективе двух-трех лет иметь возможность перенаправлять до 10 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива, заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман. "Мы совершенствуем насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", надеюсь, таким образом в ближайшие два-три года у нас будет 10 миллионов баррелей нефти, 10 миллионов баррелей (мощностей - ред.) трубопроводов, которые смогут направлять нефть в другое место назначения", - сказал он, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде. Министр добавил, что Saudi Aramco уже начала использовать газопровод для прокачки нефти, и это позволит дополнительно перенаправить 1,2 миллиона баррелей. А при дополнительных инвестициях его пропускная способность вырастет до 3 миллионов баррелей. Нефтепровод "Восток - Запад" ведет к расположенному на побережье Красного моря терминалу в порту Янбу, который вследствие блокировки Ормузского пролива используется для экспорта нефти. Ранее в октябре министр энергетики сообщил, что объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности. При этом в сентябре трубопровод подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных. Позднее СМИ сообщали о возобновлении экспорта по нефтепроводу.
ормузский пролив
саудовская аравия
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нефть, газ, ормузский пролив, саудовская аравия, красное море, абдель азиз бен сальман, saudi aramco
Нефть, Газ, Ормузский пролив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Красное море, Абдель Азиз бен Сальман, Saudi Aramco
12:59 12.10.2026
 
Саудовская Аравия планирует расширить трубопроводные мощности

Саудовская Аравия прорабатывает план расширения трубопроводных мощностей

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия прорабатывает план расширения трубопроводных мощностей, чтобы в перспективе двух-трех лет иметь возможность перенаправлять до 10 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива, заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Мы совершенствуем насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", надеюсь, таким образом в ближайшие два-три года у нас будет 10 миллионов баррелей нефти, 10 миллионов баррелей (мощностей - ред.) трубопроводов, которые смогут направлять нефть в другое место назначения", - сказал он, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде.
Министр добавил, что Saudi Aramco уже начала использовать газопровод для прокачки нефти, и это позволит дополнительно перенаправить 1,2 миллиона баррелей. А при дополнительных инвестициях его пропускная способность вырастет до 3 миллионов баррелей.
Нефтепровод "Восток - Запад" ведет к расположенному на побережье Красного моря терминалу в порту Янбу, который вследствие блокировки Ормузского пролива используется для экспорта нефти.
Ранее в октябре министр энергетики сообщил, что объем нефти, который проходит в сутки через трубопровод, достиг 5,8 миллиона баррелей, что составляет более 82% его обычной загруженности.
При этом в сентябре трубопровод подвергся ударам беспилотников, запущенных с территории Ирака. Иракские власти пообещали расследовать происшествие и наказать виновных. Позднее СМИ сообщали о возобновлении экспорта по нефтепроводу.
 
НефтьГазОрмузский проливСАУДОВСКАЯ АРАВИЯКрасное мореАбдель Азиз бен СальманSaudi Aramco
 
 
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