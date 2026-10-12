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Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа - 12.10.2026, ПРАЙМ
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за масштабного сбоя, заметил корреспондент РИА Новости. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:46+0300
2026-10-12T19:46+0300
2026-10-12T19:46+0300
финансы
банки
рязанская область
калуга
яндекс
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за масштабного сбоя, заметил корреспондент РИА Новости.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
"Если из-за сбоя вы не смогли провести платеж по кредиту или "Супер Сплиту", не переживайте: ваша кредитная история не пострадает и проценты за просрочку не начислим", - сообщается в приложении банка.
Кроме того, говорится в сообщении, часть функций "Пэй" уже доступна, а инженеры продолжают восстановление сервиса.
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финансы, банки, рязанская область, калуга, яндекс
Финансы, Банки, Рязанская область, Калуга, Яндекс
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за сбоя
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за масштабного сбоя, заметил корреспондент РИА Новости.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
"Если из-за сбоя вы не смогли провести платеж по кредиту или "Супер Сплиту", не переживайте: ваша кредитная история не пострадает и проценты за просрочку не начислим", - сообщается в приложении банка.
Кроме того, говорится в сообщении, часть функций "Пэй" уже доступна, а инженеры продолжают восстановление сервиса.