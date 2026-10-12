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Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа - 12.10.2026, ПРАЙМ
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за масштабного сбоя, заметил корреспондент РИА Новости. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:46+0300
2026-10-12T19:46+0300
финансы
банки
рязанская область
калуга
яндекс
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за масштабного сбоя, заметил корреспондент РИА Новости. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться. "Если из-за сбоя вы не смогли провести платеж по кредиту или "Супер Сплиту", не переживайте: ваша кредитная история не пострадает и проценты за просрочку не начислим", - сообщается в приложении банка. Кроме того, говорится в сообщении, часть функций "Пэй" уже доступна, а инженеры продолжают восстановление сервиса.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, банки, рязанская область, калуга, яндекс
Финансы, Банки, Рязанская область, Калуга, Яндекс
19:46 12.10.2026
 
Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа

Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за сбоя

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за масштабного сбоя, заметил корреспондент РИА Новости.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
"Если из-за сбоя вы не смогли провести платеж по кредиту или "Супер Сплиту", не переживайте: ваша кредитная история не пострадает и проценты за просрочку не начислим", - сообщается в приложении банка.
Кроме того, говорится в сообщении, часть функций "Пэй" уже доступна, а инженеры продолжают восстановление сервиса.
 
ФинансыБанкиРязанская областьКалугаЯндекс
 
 
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